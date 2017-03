Śpij, nie zgrzytaj!

Wiele osób nie wie, że cierpi na bruksizm. Inni problem bagatelizują. A skutki zaniedbań bywają poważne.

Zdjęcie Wiele osób nie wie, że cierpi na bruksizm! /©123RF/PICSEL

Jeśli w porę nie zorientujemy się, że w czasie snu zgrzytamy zębami, możemy je... stracić. Wskutek mimowolnego, powtarzającego się zaciskania żuchwy i szczęki dochodzi do ścierania się szkliwa, pęknięć i innych uszkodzeń zębów, wypadania plomb. Dziąsła się podnoszą i krwawią, zęby się obluzowują i ruszają. Pojawia się nadwrażliwość szkliwa na pokarmy zimne, gorące czy kwaśne.

Bruksizm to problem nie tylko stomatologiczny. Może wywoływać bóle szczęki, głowy, karku, szyi, kręgosłupa. A nawet stawów skokowych czy oczodołów. Poza tym łzawienie lub suchość oczu, okresowe nieostre widzenie, szumy w uszach, zaburzenia równowagi, nerwowość. Utrudnia koncentrację. Powodem tych dolegliwości są napięcia w mięśniach poruszających żuchwą. Sprzyjają im wady zgryzu, źle dopasowane protezy, plomby, mostki i korony, ale też... częste żucie gumy.



Najbardziej znaczącym czynnikiem wywołującym te dolegliwości jest życie w ciągłym stresie. Na bruksizm najczęściej cierpią ludzie bardzo ambitni, perfekcjoniści, wrażliwi. Inne powody zgrzytania zębami to zakażenia pasożytnicze (np. owsikami lub lambliami) i niewłaściwa dieta, m.in. brak magnezu, zakwaszenie organizmu.



Pomogą specjaliści

Stomatolog lub protetyk wyrównają ubytki, dopasują protezę itd. Można kupić indywidualnie dopasowane nakładki lub szyny dentystyczne, uniemożliwiające ścieranie zębów (kosztują od 200 do 400 zł; zwykle co kilka miesięcy trzeba je wymieniać). W klinikach medycyny estetycznej można zaaplikować sobie zastrzyki z botoksu, które rozluźniają mięśnie żwaczy. Robi się je raz na pół roku (koszt ok. 500 zł), kuracja trwa ok. 2 lat. Neurolog, psychiatra lub psycholog nauczy nas rozładowywania emocji. Dobrze działają masaże i ćwiczenia. Fizjoterapeuta określi, w których miejscach w okolicach żuchwy pod wpływem stresu utworzyły się tzw. punkty spustowe. Podpowie, jak je uciskać i masować.

Najważniejszy jest jednak zdrowy tryb życia. Umiejętność relaksowania się, dieta odkwaszająca (bogata w warzywa i owoce), dobry sen. Należy unikać nadmiaru kawy i mocnej herbaty, żucia gumy i chrupania twardych produktów.