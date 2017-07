Sposób na przykry zapach z ust

​Często tak naprawdę nie pochodzi on z ust czy zepsutych zębów, lecz jest skutkiem stresu i złego odżywiania. A to z kolei jest przyczyną nieprawidłowości w procesach trawiennych i powstawania – jak to określała XII-wieczna uczona mniszka z Bingen – gazów gnilnych.

Zdjęcie Koper włoski stosować można jako warzywo, w postaci naparu lub pastylek /©123RF/PICSEL

Wydychane z powietrzem, dają efekt w postaci niemiłej woni naszego oddechu. Ażeby zniwelować nieprzyjemny zapach z ust i ciała, Hildegarda zalecała wino z szałwii. Jego przygotowanie jest proste. Wystarczy łyżeczkę liści tego ziela pogotować w szklance wina na dużym ogniu przez dwie lub trzy minuty, a następnie przecedzić przez sitko. Popijać małymi łyczkami kilka razy dziennie aż do zniknięcia przykrego zapachu.

Innym środkiem na poprawienie woni z ust jest koper włoski, stosowany jako warzywo, w postaci naparu czy pastylek. Hildegarda pisała: „Kto je codziennie na czczo koper włoski lub jego nasiona, zmniejsza ilość złej flegmy lub zgniliznę w niej zawartą i tłumi brzydki zapach oddechu”.

Porady pochodzą z książki Wigharda Strehlowa „Program zdrowia św. Hildegardy z Bingen. Dawne lekarstwa na współczesne choroby”. Wyd. Esprit.