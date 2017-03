Sposoby na wiosenne spadki nastroju

Za najlepszy środek łagodzący tę dolegliwość uczona benedyktynka z Bingen, św. Hildegarda uważała wino gaszone.

Zdjęcie Podczas gotowania alkohol wyparuje, więc gaszone wino może być stosowane także podczas terapii antyalkoholowej /©123RF/PICSEL

Jest bardzo łatwe w przygotowaniu. 200 ml wina (może być zarówno białe, jak i czerwone) należy doprowadzić do wrzenia i gotować minutę. Następnie zalać zimną wodą (20 ml). Wypić ciepłe, małymi łykami. W dniach, kiedy wahania nastroju są szczególnie nasilone, można przyrządzić więcej tego napoju, przelać go do termosu i popijać małymi łykami przez cały dzień. Podczas gotowania alkohol wyparuje, więc gaszone wino może być stosowane także podczas terapii antyalkoholowej.



Św. Hildegarda uważała, że dobrym - oprócz gaszonego wina - środkiem łagodzącym melancholię i wahania nastroju są chalcedony - noszone w naszyjniku czy bransoletce. Smutek i melancholia mogą towarzyszyć osłabieniu serca. Wzmocni je i poprawi nastrój pieprzyca szerokolistna.



- Ten, kto ma smutne usposobienie, stanie się wesoły, gdy będzie ją jadł. Poza tym uzdrawia ona i oczyszcza oczy człowieka - pisała św. Hildegarda. Wystarczy ziele drobno pokroić i posypywać nim jedzenie.



Porady pochodzą z książki Wigharda Strehlowa "Wiedza lecznicza św. Hildegardy z Bingen od A do Z". Wyd. Esprit.