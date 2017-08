Sześć prawd i mitów o obrzękach

Warto je znać, by lepiej zadbać o nogi i zawczasu zapobiegać dolegliwościom, ale także umieć ocenić, na ile są poważne i niepokojące.

Zdjęcie Obrzęki kończyn zdarzają się osobom w różnym wieku /©123RF/PICSEL

MIT - Na puchnięcie kończyn narażeni są tylko ludzie starsi. Dolegliwości zdarzają się osobom w różnym wieku, tak jak związane z nimi choroby. Żylaki miewają nawet trzydziestoletnie kobiety, podobnie - problemy z nerkami. Niewydolność serca rzeczywiście częściej występuje u seniorów (u których z wiekiem rozwinęła się np. miażdżyca), co nie znaczy, że młode osoby nie są w ogóle zagrożone tym schorzeniem.

Reklama

MIT - Przy skłonnościach do obrzęków nóg nie należy forsować aktywnością fizyczną. Wprost przeciwnie! Im częściej będziesz nimi ruszała, tym więcej okazji do dobroczynnej pracy będą miały mięśnie wypychające krew do góry (tzw. pompa mięśniowa). Najlepsze aktywności to energiczne chodzenie, gimnastyka w wodzie (tzw. aquaaerobik) oraz pływanie tzw. kraulem. Natomiast mniej wskazane są np. ćwiczenia na siłowni.

PRAWDA - Niewielka opuchlizna kostek i łydek może być związana z fazą cyklu. Łatwo o to między 15. i 28. dniem cyklu, w fazie tzw. lutealnej, kiedy w organizmie wzrasta poziom progesteronu. Hormon ten sprzyja zatrzymywaniu wody w tkankach. Powoduje, że cała czujesz się opuchnięta.

PRAWDA - Niektóre leki narażają nas na obrzęki. Tak mogą działać m.in.: doustne środki antykoncepcyjne, przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne, antydepresanty, ale także np. preparaty z lukrecją (w połączeniu z hormonalną terapią zastępczą). Sprzyjają zatrzymywaniu wody w organizmie.

PRAWDA Niewłaściwy ubiór dodatkowo sprzyja dolegliwościom. Chodzi przede wszystkim o utrudniające krążenie żylne obcisłe spodnie typu rurki, podkolanówki i skarpety z mocnymi ściągaczami, a także buty na wysokim obcasie typu szpilki, które powodują, że pompa mięśniowa nie pracuje pełną parą.

MIT - Dolegliwości nie mają związku z wagą ciała. Nadwaga jest wymieniana jako jeden z ważniejszych czynników ryzyka obrzęków.

Co może zalecić ci lekarz?

Przy rozpoznaniu żylaków - noszenie specjalnych pończoch lub rajstop, które naciskają na nogi i wypychają z nich krew (tzw. kompresjoterapia); środki zmniejszające przepuszczalność naczyń i zwiększające napięcie żył (np. z diosminą); kremy do wcierania (np. z wyciągiem z kasztanowca,).



Gdy serce niedomaga - środki obniżające ciśnienie krwi; chroniące mięsień przed niekorzystnym przerostem, włóknieniem oraz przebudową (tzw. antagoniści receptora aldosteronowego); wspomagające nerki w usuwaniu nadmiaru płynów (tzw. diuretyki).



W razie choroby nerek - środki działające ochronnie na narządy, moczopędne, dietę bez soli.