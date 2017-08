Sześć produktów, które pomagają zrzucić tłuszcz z brzucha

Otyłość brzuszna to jedna z najbardziej niebezpiecznych przypadłości dotykająca coraz więcej kobiet. Służy jej nie tylko spotykana często wśród Polek sylwetka typu jabłko, ale również złe nawyki żywieniowe, brak ruchu oraz stres.

Zdjęcie Migdały to zdrowa przekąska, która redukuje stres i zapobiega odkładaniu się tłuszczu w okolicy brzucha /©123RF/PICSEL

Mimo, że dietetycy i trenerzy przekonują, że niemożliwe jest miejscowe zrzucenie tłuszczu, w tym przypadku z brzucha, to istnieją produkty, które mogą ten proces przyspieszyć. Właściwa, zrównoważona dieta i dobrana indywidualnie aktywność fizyczna pomogą pozbyć się spędzającej sen z powiek oponki. Oto sześć wyjątkowych produktów, które pomagają zrzucić niechciany tłuszczyk z brzucha.

1. Warzywa kapustne

Reklama

Zaskoczona? A jednak! Warzywa kapustne takie jak brokuły, brukselka czy kalafior to bogate źródła cudotwórczego indolo-3 karbinolu. Sprząta on ślady demolki, jaką pozostawiają w naszym organizmie chemikalia, pestycydy oraz hormony przedostające się do organizmu np. z mięsa. Zakłócają one pracę naturalnych estrogenów, co prowadzi do odkładania się tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha. Warzywa kapustne to również źródło łatwo przyswajalnego błonnika, który sprzyja utracie kilogramów.

Zdjęcie Brokuły to również bogate źródło żelaza / ©123RF/PICSEL

2. Migdały

Za spore pokłady tłuszczyku gromadzące się w okolicy brzucha coraz częściej odpowiada... stres. Konkretnie chodzi o kortyzol pojawiający się w naszym organizmie pod wpływem długotrwałego stresu. Upośledza on pracę układu odpornościowego, a w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do utraty pamięci. Hormon ten powoduje również gromadzenie się tłuszczu w pasie, tak, by organizm miał po co sięgać w celu pokrzepienia się w stresujących sytuacjach.



Migdały zawierają duże ilości magnezu, który zapobiega napięciom nerwowym, redukuje stres i uspokaja. To również smaczna i zdrowa przekąska, po którą warto sięgać, gdy przyjdzie nam ochota na coś słodkiego. Migdały warto moczyć przez noc - są wtedy lepiej przyswajalne przez organizm.





3. Awokado

Ten modny obecnie owoc, będący prawdziwą skarbnicą zdrowych tłuszczów, może pomóc nam w spaleniu zbędnej oponki. Tłuszcze skutecznie hamują apetyt i ograniczają chęć na niezdrowe i kaloryczne przekąski. Regulują one również pracę hormonów kontrolujących apetyt - są więc zalecane kobietom ze skłonnością do tycia, szczególnie tych, u których tłuszcz gromadzi się w rejonie brzucha.





Zdjęcie Awokado to prawdziwa skarbnica zdrowych tłuszczów / ©123RF/PICSEL

4. Kiwi

Kiwi to bogate źródło witaminy C znanej ze swoich niesamowitych właściwości. Wzmacnia ona układ odpornościowy i zapobiega starzeniu się organizmu, tworzy również w ciele karnitynę pomagającą spalać zbędny tłuszcz. Podobnie działają suplementy bogate w witaminę C, ale czy nie lepiej sięgnąć po naturalny i smaczny "spalacz" zbędnego tłuszczu?





5. Jajka

Oto najlepsi przyjaciele kobiet walczących z niechcianą oponką! Jajka to nie tylko bogate źrodło białka wspomagające spalanie tkanki tłuszczowej, ale również prawdziwa proteinowa bomba. Jajka dodają energii, przyspieszają metabolizm i są bogatym źrodłem aminokwasów. Warto pamiętać, by sięgać po nie przed snem - lekka jajecznica z pomidorami lub pasta jajeczna to prosty przepis na kolację, skutecznie przyspieszającą spalanie tkanki tłuszczowej.

Zdjęcie Jajka to prawdziwa proteinowa bomba / ©123RF/PICSEL

6. Zdrowe tłuszcze

Ryby i owoce morza to nie tylko bogate źródło białka, przyspieszające spalanie tkanki tłuszczowej, ale również prawdziwa skarbnica zdrowych tłuszczów, które pomagają zrzucić zbędne kilogramy. Potrawy warto smażyć na oleju kokosowym - badania wykazały, że już dwie łyżeczki dziennie zmniejszają ilość tłuszczu zgromadzonego na brzuchu. Bogate w tłuszcze orzechy i nasiona również powinny na stałe zagościć w naszym codziennym menu. Choć brzmi to nieprawdopodobnie walka z tłuszczem za pomocą tłuszczów jest naprawdę skuteczna!





Zdjęcie Już dwie łyżki oleju kokosowego dziennie pomogą spalić zalegający na brzuchu tłuszcz / ©123RF/PICSEL