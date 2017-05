Ta dieta zapewni ci piękny uśmiech

Marchewka pomoże ci się pozbyć kamienia nazębnego, zielona herbata wzmocni szkliwo, a papryka uchroni przed paradontozą. Sprawdź, jakie jeszcze produkty służą twoim zębom.

Zdjęcie Piękny uśmiech wspomoże odpowiednia dieta /©123RF/PICSEL

Marzysz o zdrowych, lśniących, białych zębach? Większość z nas chciałaby takie mieć i nic dziwnego. Z badań wynika, że dzięki pięknemu uśmiechowi możemy nie tylko zainteresować płeć przeciwną, ale także zdobyć lepszą pracę. Wiedząc o tym, dbamy o higienę, czyli myjemy zęby co najmniej dwa razy dziennie przez przynajmniej dwie minuty. Odwiedzamy dentystę co najmniej raz do roku. Korzystamy z zabiegów wybielających. To podstawy, jednak aby zęby były zdrowe i ładne, musisz również zatroszczyć się o to, by dostarczyć organizmowi składników, które zapobiegną próchnicy, niszczeniu szkliwa i innym dolegliwościom stomatologicznym. Podpowiadamy, jakie produkty warto włączyć do codziennej diety.

Witaminy zapobiegające przebarwieniom

Reklama

Najważniejszą z witamin wpływającą na odcień twoich zębów jest witamina D. Odpowiada ona m.in. za mineralizację szkliwa. Gdy witaminy D jest za mało, ulega ono erozji, a zęby ciemnieją, łatwo ulegają przebarwieniom i są bardziej podatne na próchnicę. Tylko niewielką ilość witaminy D możemy sobie dostarczyć z pożywieniem (znajdziemy ją w tłustych rybach morskich i jajach). Substancja ta powstaje w ludzkiej skórze pod wpływem słońca, w okresie od października do kwietnia trzeba ją więc suplementować.



Kolejna ważna dla wyglądu zębów substancja to witamina C, która zabezpiecza dziąsła przed paradontozą, czyli odsłanianiem szyjek zębów. Paradontoza jest bardzo często przyczyną ciemnienia zębów w tej ich części, która znajduje się najbliżej dziąseł. Miejsce odsłonięcia szyjek jest wrażliwe, więc osoby dotknięte tym schorzeniem starają się tę część zębów czyścić delikatnie, by nie odczuwać bólu i nie powodować krwawienia dziąseł. Efektem jest niedomywanie tej okolicy i narastanie w niej kamienia nazębnego. Paradontozie zapobiegniemy, włączając do diety dużą ilość produktów zawierających witaminę C. Najlepszymi jej źródłami są warzywa, a szczególnie: kapusta, papryka, pomidory i brokuły. W prewencji paradontozy ważna jest także witamina E przyspieszająca regenerację śluzówki w jamie ustnej. Znajdziemy ją m.in. w maśle orzechowym i pestkach słonecznika, a także w soku pomidorowym.

Gdzie szukać minerałów, które wzmacniają zęby?

O wyglądzie zębów decyduje nie tylko ich kolor. Słabe zęby łatwo się kruszą i ścierają, a w efekcie nie wyglądają zbyt estetycznie. By je wzmocnić, trzeba włączyć do jadłospisu nadający zębom twardość i wytrzymałość wapń. Największą jego ilość zawierają przetwory mleczne (twarogi, kefiry, sery żółte). Jeśli ich nie jadasz (np. z powodu nietolerancji laktozy lub alergii), do diety powinnaś włączyć zawierające sporą ilość wapnia rośliny strączkowe i orzechy. Na gęstość tkanki zębów wpływa też magnez. Znajdziemy go m.in. w: gorzkiej czekoladzie, kakao, kaszy gryczanej i szpinaku.



Jeśli chcesz poprawić stan szkliwa, jedz dużo produktów bogatych we fluor (ryby, ryż i soję, czarną lub zieloną herbatę) i cynk (wątróbkę cielęcą, mięso indycze, cebulę, czosnek, kiełki pszenicy).

Zdjęcie Włącz do jadłospisu produkty, które zadbają o zęby / ©123RF/PICSEL

Zalety chrupania

Niektóre pokarmy zawierają substancje, które pomagają także w mechanicznym czyszczeniu zębów. Mowa tu przede wszystkim o twardych warzywach, takich jak marchew, seler czy kalarepa. Dzięki schrupaniu jednej marchewki dziennie pozbędziesz się osadu z powierzchni zębów. A jeśli dodatkowo skusisz się na kalarepkę, wzmocnisz także dziąsła i zmniejszysz ryzyko stanów zapalnych w jamie ustnej. Są też produkty, które mają naturalne działanie wybielające. Należą do nich truskawki, jabłka, a także pomarańcze.



Części produktów powinnaś unikać. Największym wrogiem pięknego uśmiechu jest cukier będący pożywką dla bakterii. Zęby nie lubią też wina (czerwonego i białego), bo kwasy w nim zawarte rozpuszczają szkliwo. Uwaga: do tworzenia się płytki nazębnej przyczynia się jedzenie chipsów.