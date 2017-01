Trening dobrany do naszej osobowości sprzyja motywacji

Gdyby się zastanowić, jaki trening jest najlepszy, bez wahania można powiedzieć, skuteczny. Jednak zdaniem trenerów, najskuteczniejszy trening to ten, który będziemy wykonywać systematycznie i z przyjemnością, czyli taki, który będzie odpowiadał również naszej osobowości.

Crossfit polecany jest dla ekstrawertyków

Niektórzy eksperci wskazują, że nie tylko ocena naszej kondycji, ale również zastanowienie się, jakim jesteśmy typem osobowości pozwala właściwie dobrać formę treningu. Eksperci posługują się dwoma wzorami osobowości typ A i B. Osobowość A charakteryzuje się wysokim poziomem stresu, wywołanym presją czasu, tendencją do zachowań rywalizacyjnych, wysokim poziomem ambicji. Osobność typu B definiuje się jako osobowość pozbawioną charakterystycznych cech osobowości typu A. Osoby typu B doświadczają znacząco mniej stresu zarówno podczas pracy jak i podczas wypoczynku, w porównaniu z osobą typu A.

"Jeśli jesteś osobowością typu A, prawdopodobnie masz cel ilościowy. Z większym prawdopodobieństwem osoby tego typu będą korzystać z urządzeń mierzących poziom aktywności fizycznej, krokomierzy itp. Równocześnie, takie osoby będą potrzebowały jasnego powodu czy też celu, aby zacząć trenować. Tu świetnie się sprawdzą takie zajęcia jak spinning, trening na bieżni" - wyjaśnia Pete McCall, rzecznik Amerykańskiej Rady ds. ćwiczeń. "Z drugiej strony, jeśli motywuje nas grupa albo rywalizacja, doskonałe będą ćwiczenia takie jak zumba, czy inne grupowe zajęcia" - dodaje.

Cassia Denton, dyrektor ds. treningu personalnego i zajęć grupowych w jednej z siłowni w Waszyngtonie potwierdza, że to, jaki mamy typ osobowości, co działa na nas odprężająco, pozwala wskazać, jaki rodzaj ćwiczeń będzie dla nas odpowiedni.



"Warto zastanowić się nad tym, co działa na nas odprężająco, czy jest to ciepła kąpiel i kieliszek wina, czy kolacja ze znajomymi. To pozwala wskazać, co pomoże utrzymać motywację. Jednym słowem warto się zastanowić, czy jesteśmy introwertykami, czy ekstrawertykami" - wyjaśnia.

Introwertycy prawdopodobnie lepiej będą się czuć na zajęciach jogi albo zajęciach spinningu. Ekstrawertycy pewnie szybciej odnajdą się na zajęciach z crossfitu, treningu na bieżni, albo zajęciach typu boot camp.

Eksperci przyznają, że wbrew pozorom dobór treningu do naszej osobowości, jest istotny w celu podtrzymania motywacji. Warto zatem szukać takiej formy treningu, która będzie przynosiła dużo radości. W końcu, ćwiczenia powinny być zabawą, poprawiać jakość życia i powodować, że nie tylko będziemy wyglądać dobrze, ale również czuć się dobrze.