Trwa sezon na najmniej kaloryczne warzywa

Lato to doskonała okazja, by do swojego menu wprowadzić jak najwięcej świeżych warzyw. Jest ich tak dużo, że można sięgnąć np. tylko po te najmniej kaloryczne i odchudzić swój talerz.

Zielona papryka zawiera tylko 19,6 kcal na 100 g

Jak nietrudno się domyślić, najmniej kaloryczne warzywo to ogórek. 100 g ogórka zawiera tylko 13,2 kcal. I wcale nie musimy z niego robić tradycyjnej mizerii, ogórek pokrojony w słupki można chrupać o każdej porze dnia z różnymi dipami, przyrządzonymi z jogurtu i świeżych ziół. Ogórek to oczywiście doskonały surowiec na marynaty, idealne do sałatek czy kanapek.

Mało kalorycznym warzywem jest także sałata. Najsmaczniejsza jest w sierpniu, kiedy możemy dostać sałatę z gruntu, w różnych smakach i odmianach. 100 g sałaty to jedynie 14,6 kcal. Czyż trzeba lepszej rekomendacji? Świetnie pasuje do wędzonych ryb, wędlin, serów tartych, surowych warzyw. Dobrze smakuje z grillowanym mięsem, można ją jeść przez całe lato bez wahania.



Coraz popularniejsza na naszym stole jest cukinia, należąca do dyniowatych. Zawiera jedynie 16,5 kcal na 100 g. Cukinia jest łatwa w przygotowaniu. Można ją podawać z makaronem tagliatelle, różnego rodzaju gulaszami albo po prostu dodać do tarty. Cukinia jedynie lekko przyprawiona sokiem z cytryny i oliwą już jest gotowa do spożycia. Na polskim stole bardzo popularne są też placki z cukinii.



Królem lata jest niewątpliwie pomidor. To warzywo to jedynie 18,4 kcal na 100 g. Świetnie smakuje zarówno surowy, jak i gotowany. Pasuje do wielu potraw, zapiekanek, sosów. Uwielbiany także za wiele odmian - są pomidory kuliste, długie, bawole serca, malinowe, żółte, a nawet czarne. Najpyszniejsze w sezonie, najlepsze - te gruntowe.



Niskokalorycznym warzywem jest także zielona papryka, która zawiera tylko 19,6 kcal na 100 g. Wystarczy dodać ją do sałatki, by uzyskać wyrazisty smak. Lubimy ją także w wersji nadziewanej mielonym mięsem i pieczone w piekarniku. Ale z pewnością każdy ma swój sposób na wykorzystanie papryki, która pasuje do wielu letnich dań.



W sierpniu mamy jeszcze jedno niskokaloryczne warzywo. To zielona fasolka szparagowa. Ma co prawda nieco więcej kalorii niż poprzednio wymieniane warzywa - 30,1 kcal na 100 g, ale jest idealna na wegetariańskie sałatki z mozzarellą i sosem winegret. Dobrze będzie pasować do mięsa lub ryby z grilla. (PAP Life)