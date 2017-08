Trzy powody, dla których warto… codziennie pić wodę z cytryną

Zastanawiasz się, jakie działanie ma picie wody z cytryną? Już mała szklanka pozwoli ci od rana zacząć zdrowo dzień.

Zdjęcie Woda z cytryną /©123RF/PICSEL

1. To najprostszy sposób, by szybko oraz skutecznie zmniejszyć zakwaszenie organizmu. Jeden z najkwaśniejszych owoców ma takie działanie? Tak i to tym silniejsze, im więcej w nim wykrzywiającego buzię soku! Oprócz cytryny taką moc ma jeszcze tylko limonka. A mniejsze zakwaszenie tkanek to znacznie lepsze samopoczucie i większa witalność oraz bardziej radosny nastrój!

2. Poprawia się nasza odporność na choroby. Nie tylko rzadziej się przeziębiamy, ale mamy też zdrowy układ krążenia. Dzieje się tak za sprawą witaminy C, która nie dopuszcza do procesów zapalnych w tętnicach, a także uelastycznia ich ścianki. Do tego zmniejsza poziom złego cholesterolu (w skrócie LDL) we krwi.

3. Taki napój... odejmuje nam lat i dodaje urody. To zasługa wspomnianej witaminy C. Pod jej wpływem cera staje się delikatniejsza, rozświetlona, a włosy miękkie i błyszczące. Do tego łatwiej goją się np. siniaki.

Najlepsze proporcje to: 1 szklanka niegazowanej wody i sok z 1/2 owocu.