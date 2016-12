Twój kalendarz badań na rok 2017

Niezależnie od tego, ile mamy lat i czym zajmujemy się na co dzień, w naszym życiu powinien znaleźć się czas na zadbanie o swoje zdrowie!

A najlepszym na to sposobem są regularne wizyty kontrolne i badania profilaktyczne. Dzięki nim możemy upewnić się, że wszystko w porządku lub wykryć pierwsze nieprawidłowości, zastosować odpowiednie leczenie i zapobiec rozwojowi choroby. Jednak to nie zawsze jest takie proste... Często mamy dobre chęci, ale nie pamiętamy kiedy, co i jak. Dzięki poniższym kalendarzom nie zapomnimy już o żadnym badaniu!

Skończyłaś 30 lat...



Styczeń-luty: Konsultacja ginekologa, cytologia, USG piersi i transwaginalne



Początek roku to dobra pora, by uporządkować sprawy związane ze zdrowiem intymnym - zbadać drogi rodne i piersi, a dodatkowo np. upewnić się, że właściwie przeprowadzamy tzw. samobadanie.



Cytologia:



- jest podwójnie obowiązkowa, jeśli: poprzedni wynik był nie w pełni prawidłowy (i lekarz napisał na nim np.: powtórne badanie za 12 m-cy); palisz papierosy; masz nowego partnera seksualnego;



- możesz zrobić ją także w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy (czytaj na stronach www NFZ);



- zgłoś się minimum 2 dni po zakończeniu miesiączki lub min. 4 dni przed jej rozpoczęciem.



Samobadanie piersi:

- rób je co miesiąc w tym samym czasie, najlepiej między 7. i 9. dniem cyklu;



- jeśli nie jesteś pewna czy masz właściwą technikę, poproś lekarza o instruktaż (a najlepiej zrób przy nim samobadanie).



Marzec: morfologia krwi i badanie ogólne moczu



Z końcem zimy warto sprawdzić ważne wskaźniki. Mało urozmaicona dieta (a dodatkowo np. obfite miesiączki) mogły stać się przyczyną niedokrwistości. Zaś przebyte infekcje (także układu moczowego) - nie do końca zostać wyleczone.



Badanie krwi:



- min. dobę wcześniej nie pij alkoholu - zagęszcza krew, którą trudniej pobrać, a do tego może zmieniać wynik;



- bądź na czczo min. 12 godzin (dozwolona jest szklanka niegazowanej wody).



Badanie moczu:



- wcześniej podmyj się;



- do pojemnika z apteki pobierz próbkę ze środkowego strumienia.



Wrzesień: Kontrola u dermatologa



Po lecie trzeba wziąć pod lupę skórę i upewnić się, że nie zaszkodziło jej słońce. Badanie dermatoskopem:



- jest szczególnie zalecane, jeśli: pieprzyk jest duży, asymetryczny, postrzępiony, wypukły.

Testy na obecność groźnych wirusów

Przynajmniej raz w życiu każda z nas powinna zbadać krew pod kątem:



wirusowego zapalenia wątroby (WZW) typu C;



zakażenia wirusem HIV;



zakażenia krętkiem bladym (wywołującym kiłę).



Informacje o anonimowych i bezpłatnych testach: www.fes.edu.pl, www.aids.gov.pl

Jesteś w wieku 45+...

Styczeń-luty: Konsultacja ginekologa, cytologia, USG tw., USG piersi/mammografia



Obowiązują te same zasady, co po 30 r.ż. - z wyjątkiem badania piersi.



Mammografia:



- powinna zastąpić USG piersi, jeśli skończyłaś 50 lat;



- przysługuje ci m.in. w ramach Programu profilaktyki raka piersi (informacji szukaj na stronach www Narodowego Funduszu Zdrowia).



Styczeń lub kwiecień: badania krwi na glukozę i cholesterol



Po 45. r.ż. stajemy się bardziej narażone na cukrzycę i problemy z układem krążenia. Pogarsza się nasza przemiana materii i przybieramy na wadze. Szczególnie po świętach (np. Bożego Narodzenia, Wielkanocnych), gdy jemy dużo, a do tego niezbyt zdrowo, warto sprawdzić, czy ważne wskaźniki są w normie. Uwaga! Z badaniem powinno się jednak odczekać 2-3 tygodnie.



Poziom cukru:



- zbadasz go bezpłatnie również w specjalnym diabetobusie (więcej informacji na: www.fundacjaneuca. pl, zakładka: Aktualności).



Marzec: Kolonoskopia



Jest zalecana ze względu na zagrożenie rakiem jelita grubego. Zrobisz ją np. w ramach Programu Badań Przesiewowych (więcej informacji na www.pbp.org.pl).



Wrzesień: Kontrola u dermatologa



Sprawdź, czy skórze nie zaszkodziły promienie słoneczne, a dodatkowo np. czy nie pojawiły się rozszerzone lub popękane naczynka albo trądzik różowaty (o co z wiekiem coraz łatwiej).



Październik: Densytometria



Niekorzystne zmiany w kościach zaczynają się już po 30. r.ż. Ale po czterdziestce stają się niebezpieczne i mogą być powodem mikrozłamań (np. w obrębie kręgosłupa). Dlatego przed zimą (gdy łatwiej o upadki) warto sprawdzić, czy i na ile rozwinęła się osteoporoza.



Listopad: Badanie krwi na TSH



Poprośmy lekarza o skierowanie na badanie, które pokaże jak pracuje tarczyca. Sprawdźmy, czy nie występuje nadczynność - jej objawem może być np. nerwowość, bezsenność.

Masz 60+...

Styczeń-luty: Konsultacja ginekologa



Nie wolno jej zaniedbywać, brak miesiączki nie jest do tego powodem. Powinnaś skontrolować zdrowie intymne (zgodnie z zaleceniami lekarza).



Kwiecień: Badanie serca



Po menopauzie, gdy nasze serce nie jest już chronione przez estrogeny, możemy mieć problemy kardiologiczne równie często, jak mężczyźni. EKG serca:



- koniecznie postaraj się o badanie, jeśli np. czujesz się ciągle zmęczona, miewasz dziwne bóle pleców lub klatki piersiowej, czujesz, że wysiłek fizyczny stał się dużym obciążeniem;



- zrobisz je np. w ramach Tygodnia dla Serca (w dniach 18-24 kwietnia) - informacji szukaj np. w ośrodku zdrowia.



Wrzesień: Kontrola u laryngologa



Z wiekiem pogarsza się nasz słuch. W razie potrzeby specjalista zaleci aparat słuchowy.



Październik: Kontrola u okulisty



Jest zalecana ze względu na zagrożenie chorobami oczu, takimi jak: ślepota zmierzchowa, zwyrodnienie plamki żółtej, jaskra i zaćma. Spowodowane nimi pogorszenie wzroku może być szczególnie uciążliwe w ciemne, zimowe dni. Dobrze jest zawczasu zadbać o oczy.