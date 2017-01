Weekendowy trening równie efektywny co systematyczne ćwiczenia

Osoby aktywne fizyczne jedynie w weekendy korzystają z ćwiczeń w takim samym stopniu jak ci, którzy ćwiczą regularnie. Badacze uspokajają, że rekreacyjne formy sportu są równie korzystne dla naszego zdrowia jak codzienny trening.

Zdjęcie Zalecana minimalna dawka ruchu to 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo /©123RF/PICSEL

Naukowcy z Loughborough University uspokajają tych, którzy w tygodniu nie mają czasu na trening. Jak wynika z badań przeprowadzonych na grupie ponad 60 tys. osób, weekendowa aktywność fizyczna przynosi niemal takie same korzyści zdrowotne jak regularne ćwiczenia.



- Miliony ludzi czerpie radość z aktywności fizycznej wykonywanej jeden, dwa razy w tygodniu, jednak może się im wydawać, że nie ćwiczą wystarczająco dużo - zauważa autor badania Gary O'Donovan z Loughborough University - Jednak nasze badania wykazały jasne korzyści. Taka forma aktywności jest równie efektywna i pozwala zachować zdrowie i formę - dodaje.

Jak wskazują eksperci zalecana minimalna dawka ruchu to 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo. O ile nie każdy ma czas i motywację do tego, aby każdego dnia poświęcić chwilę czasu na ćwiczenia, może dostarczyć sobie wymaganej porcji sportu w weekendy.



- Weekendowi wojownicy, jak zwykło się ich nazywać, to osoby, które zalecenia o minimalnej aktywności fizycznej wypełniają w ciągu jednego, dwóch dni. Częściej są to nieco bardziej wyczerpujące treningi - zauważa Gary O'Donovan.

Ulf Ekelund z Norwegian School of Sport Sciences w Oslo podkreśla, że te badania są jedynie potwierdzeniem, że nawet niewielka ilość aktywności fizycznej przynosi duże korzyści. Wskazuje również, że na efekt bardziej może wpływać intensywność ćwiczeń, niż ich częstotliwość. (PAP Life)