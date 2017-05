Wielki wiosenny detoks

Dni coraz dłuższe, pogoda coraz ładniejsza, a tobie brak energii? A może dieta nie przynosi rezultatów lub twoje włosy i paznokcie są w złym stanie? To znak, że organizm potrzebuje oczyszczającej kuracji.

Zdjęcie Awokado pomoże ci odzyskać urodę i energię po długiej zimie /©123RF/PICSEL

Decydując się na detoks, zignoruj plotki o efektach cud-diet, głodówkach lub dziwnych preparatach. Owszem, czasami pozwalają na zrzucenie kilku kilogramów. Sęk w tym, że dzieje się to poprzez utratę wody i mięśni, a po zakończeniu diety waga często wraca do poprzedniego poziomu. Co więcej, jeśli są oparte na jednym składniku (np. kapuście), nie dostarczają nam wszystkich witamin i składników odżywczych. Detoks oprzyj lepiej na wprowadzeniu do menu produktów, które oczyszczają organizm, a do tego są dopasowane do nękających nas problemów zdrowotnych.

Co eliminujemy z codzienności:

- Alkohol - spowalnia tempo metabolizmu;

- Papierosy - są szkodliwe oraz toksyczne;

- Produkty przetworzone (pełne konserwantów!);



- Fast-foody: zawierają niezdrowe tłuszcze;

- Słodzone napoje - to kaloryczna bomba;



- Kawę, która wypłukuje m.in. witaminy B;

- Kupne soki owocowe - jest w nich cukier.



Co wprowadzamy podczas detoksu:

- Robione w domu soki warzywno-owocowe;



- Warzywa - dostarczą witaminy i minerały;



- Kasze - ułatwiają perystaltykę jelit;



- Wodę - oczyszcza cały organizm;



- Produkty bogate w zdrowy błonnik;



- Ruch - niezbędny, by spalić kalorie;



- Długi sen - działa regenerująco.



Piękniejsza ty: Zadbaj o skórę, włosy i paznokcie

Zamiast w kolejną odżywkę, zainwestuj w zdrowe produkty pełne witamin i minerałów.



Witamina E wpływa na odpowiednią elastyczność skóry i zapobiega powstawaniu zmarszczek. Chroni skórę przed promieniami UV. Wykazuje też działanie przeciwzapalne, nawilża skórę i chroni przed wysuszeniem. Dużo jej jest w: nasionach słonecznika, orzechach, migdałach, awokado, kukurydzy, olejach, papryce czerwonej.



Biotyna leczy stany zapalne skóry, zapobiega łysieniu i siwieniu. Jej niedobór może wywołać zaburzenie wzrostu paznokci, łojotok, łupież, zmianę skóry na szarą i matową. Dużo jej jest w: żółtku jaja, soi, orzechach, kalafiorze.



Cynk wzmacnia włosy i paznokcie, poprawia wygląd i kolor skóry, zapobiega powstawaniu trądziku. Dużo go jest w: chudym mięsie oraz mleku, żółtku jaja, mące pełnoziarnistej, orzechach, chrzanie, zielonym groszku, burakach ćwikłowych, marchewce. Krzem bierze udział w syntezie kolagenu, który odpowiada za sprężystość i elastyczność naskórka. Zapobiega łamliwości paznokci i włosów. Dużo go jest w: czosnku, szczypiorku, płatkach owsianych.

Dla ciebie - owsianka:

Pyszna owsianka zapewni na długo uczucie sytości. Potrzebujesz: gotowane płatki owsiane (ok. 3 łyżek); jogurt naturalny (150 ml), orzechy włoskie (1 łyżeczkę); pestki słonecznika (1 łyżeczkę); wiórki kokosowe (1 łyżeczkę), maliny (1 garść). Wszystkie składniki wymieszaj i od razu zjedz, popij np. herbatą ze skrzypu polnego.

Świetna forma: Pozbądź się smuteczków, tryskaj energią

Odstawienie kawy może oznaczać... przypływ sił witalnych. Małą czarną trzeba tylko zastąpić innymi naparami oraz naturalnymi wspomagaczami.



Guarana - pobudza dzięki wysokiej zawartości kofeiny, przyśpiesza przemianę materii i pracę jelit, ma działanie termogeniczne, które objawia się spalaniem kalorii oraz tkanki tłuszczowej.



Mate - jest bogata w antyoksydanty. Zmniejsza apetyt, zwiększa natomiast uczucie sytości i przyspiesza metabolizm. Zawiera saponiny działające przeciwzapalnie. Dodaje energii dzięki zawartości kofeiny. Może wspomagać spalanie brzusznej tkanki tłuszczowej.



Zielona herbata - jest naładowana antyoksydantami i składnikami, które wzmacniają organizm, zawiera mniej kofeiny niż kawa, ale wystarczająco, aby wytworzyć efekt pobudzający. Zawiera też L-teaninę, czyli aminokwas poprawiający funkcje mózgu.

Dla ciebie - smoothie:

Potrzebujesz: ćwiartkę ananasa; jabłko; garść szpinaku; sok z 1/2 cytryny; 2 szklanki wody; sproszkowaną zieloną herbatę (1 łyżeczkę). W mikserze lub blenderem zmiksuj owoce, warzywo oraz płyny. Domieszaj zieloną herbatę, ewentualnie np. melisę.

Zdjęcie Przygotuj zielone smoothie w domu / ©123RF/PICSEL

Unormuj poziom cukru w organizmie

W twoim przypadku ruch jest równie ważny, jak dieta. Dzięki niemu zmienisz obecny w organizmie cukier w energię. Wystarczy 10 minut dziennie! Poza tym sięgaj po...



Produkty pełnoziarniste - które dzięki zawartości błonnika spowalniają wchłanianie węglowodanów, zapewniając tym samym równomierny dopływ cukru do krwiobiegu. Jego skoki są dla ciebie szczególnie dotkliwe.



Warzywa o niskim indeksie glikemicznym - zapewniają uczucie sytości, a jednocześnie nie ich spożycie nie podnosi znacząco poziomu cukru we krwi. Należą do nich: brukselka, cykoria, fasolka szparagowa, kalafior, kapusta, ogórki, por, sałata, szpinak, seler naciowy.

Dla ciebie - zielony miks:

Potrzebujesz: brokuł; fetę (50 g); pomidory koktajlowe (4); jogurt naturalny (3 łyżki); prażone migdały (2 łyżki); sól, pieprz, czosnek. Brokuł ugotuj na parze, podziel na różyczki, wymieszaj z pozostałymi składnikami.

Obniż cholesterol, chrupiąc orzechy

Sprzymierzeńcem w poprawie złych wyników zdrowotnych będą: cholesterol HDL, fitosterole oraz jednonienasycone kwasy tłuszczowe. Pomogą ci np.

Awokado - obniża poziom złego cholesterolu LDL dzięki zawartości błonnika i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych.



Orzechy (głównie migdały i włoskie) zawierają fitosterole, które są strukturalnie podobne do cholesterolu i pomagają zmniejszyć poziom cholesterolu przez blokowanie jego wchłaniania w jelitach.



Tłuste ryby (np. łosoś i makrela) dostarczają kwasów Omega-3. Poprawiają one stan serca poprzez zwiększenie stężenia dobroczynnego cholesterolu HDL.

Dla ciebie - sałatka:

Potrzebujesz: rukolę (garść); pół gruszki (pokrojonej w kostkę); pomidory koktajlowe (4); pieczonego łososia (50 g); parmezan (1 łyżeczkę), oliwa, ocet balsamiczny (po 1 łyżeczce), oregano, sól, pieprz. Składniki wymieszaj. Sałatka sprawdzi się jako obiad.

Konsultacja: Martyna Skibniewska, dietetyczka