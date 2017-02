Witamina D3 tak wiele potrafi!

To słońce pobudza jej produkcję w organizmie. Zimą, gdy jest go mniej, warto szukać innych źródeł tej witaminy. Sprawdź, jak pomoże ci cieszyć się dobrym zdrowiem na dłużej.

Zdjęcie Sery, ryby oraz produkty mleczne to świetne źródło witaminy D3 /©123RF/PICSEL

Przez lata sądziliśmy, że jest nam potrzebna dla zdrowych,mocnych kości.Okazuje się jednak, że poza tą ważną rolą, witamina D3 przeciwdziała powstawaniu wielu groźnych chorób. Wyjaśniamy,do czego jej potrzebujemy i co zrobić, by na co dzień zapewnić sobie jej właściwą dawkę.

Jakie cenne dla naszego organizmu właściwości posiada witamina D3?



Witamina D3 jest nam potrzebna już od urodzenia, aż do późnej starości.





Podnosi bowiem odporność;

łagodzi objawy alergii;

normalizuje ciśnienie krwi;

chroni przed miażdżycą, zawałem serca i udarem mózgu.

Jest odpowiedzialna za prawidłowy metabolizm cukrów i tłuszczów;

wpływa na poziom wytwarzania insuliny;

poprawia nastrój i zapobiega depresji.

Poza tym zmniejsza ryzyko nowotworów oraz pomaga skuteczniej je leczyć.



W jaki sposób każdego dnia można zapewnić sobie jej dawkę?



Witamina D3 produkowana jest w skórze pod wpływem słońca.Aby organizm mógł zsyntetyzować odpowiednią jej dawkę,wystarczy latem codziennie przez pół godziny spacerowaćw słońcu z odkrytymi dłońmi i twarzą. A teraz, zimą? Warto sięgnąć po produkty żywnościowe,które w nią obfitują(ramka obok), a w okresie od września do kwietnia dodatkowo przyjmować suplementy witaminowe.



Gdzie jej szukać?



Najwięcej witaminy D znajduje się w rybach (szczególnie morskich) - obfitują w nią zwłaszcza węgorz, śledź, łosoś, tuńczyk,makrela oraz sardynki (najlepiej jeść je w oleju,bo wit. D lepiej przyswaja się w tłuszczach).

Witamina D - choć już w nieco mniejszych ilościach - występuje również w nieodtłuszczonym mleku i produktach mlecznych,m.in. maśle i serach żółtych: szwajcarskim,parmezanie, camembercie, edamie.

Stosunkowo bogatym jej źródłem są również jajka, szczególnie żółtka oraz wątróbka - wieprzowa i wołowa.