Witaminy zamknięte w skorupce

Podobno ulubionym śniadaniem Napoleona Bonaparte były jajka podawane w różnych postaciach. Obecnie jajka również są jednym z bardziej popularnych porannych posiłków. Najczęściej spożywamy kurze, podczas gdy na rynku dostępnych jest wiele innych rodzajów.

Zdjęcie Jajka to bogactwo cennych witamin /©123RF/PICSEL

Jajka przypominają nieco małe kapsułki z odżywczym koktajlem z witamin. Znajdziemy tam między innymi witaminę A, E, K, D oraz B2 i B12. Jeśli kupujemy jajka od młodych kur, może spotkać nas niespodzianka - zdarza im się złożyć jajko, które ma dwa żółtka.

Mało kto wie, że intensywnie pomarańczowe żółtko wcale nie oznacza dobrej jakości jajka. Tak intensywny kolor może świadczyć o złym karmieniu, przez co jajko traci na wartości odżywczej. Na przykład u kur zielononóżek żółtko ma barwę delikatnie słomkową, podobnie jak u kur z wolnego wybiegu.

Na warszawskim bazarze przy Hali Mirowskiej możemy zakupić jaja od kur, które są karmione według faz księżyca, a także słuchają Mozarta. Podobno można nabyć tam jajka, w których wnętrzu znajduje się spożywcze złoto i trzeba złożyć na nie zamówienie. W modzie na jajka zapominamy często o reszcie drobiu, która również ma się czym pochwalić.

Jaja perliczki są zbliżone rozmiarem do jaj kurzych. Jeśli jesteśmy miłośnikami żółtka, to właśnie ten rodzaj powinien nas zachwycić. Stosunek ilości żółtka do białka w takim jajku jest bardzo duży, a najbardziej polecanym sposobem podania, mającym na celu wyeksponowanie ich zalet, są jajka sadzone.

Jaja kacze pod względem stosunku żółtka do białka są bardzo zbliżone do jaj kurzych. Są jednak większe, a ich smak jest bardziej intensywny. Trzeba też pamiętać, że gotowane zbyt długo stają się gumowate.Niektórzy myślą, że jaja gęsie nie nadają się do jedzenia. Nic bardziej mylnego! Dzięki swojej oleistej konsystencji są bardzo sycące. Niektórym przeszkadza ich delikatny smak i czują potrzebę podkręcenia go ostrymi przyprawami, ale taka delikatność może być zaletą - na przykład przy robieniu wypieków, gdzie jaja gęsie nadadzą się idealnie.

Kiedyś jaja indycze często gościły na polskich stołach ze względu na dostępność i dużą ilość wartości odżywczych. Obecnie podaż nie jest tak wielka, więc jaja tych dużych ptaków nie należą do najtańszych.W sklepach i na bazarach możemy za to znaleźć jaja przepiórcze, które są wolne od alergenów i mają bogaty smak. Ze względu na swój niewielki rozmiar i nakrapianą skorupkę stanowią częsty element dekoracyjny na wielkanocnym stole. (PAP Life)