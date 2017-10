Zapachowa terapia

"Każdy olejek eteryczny może być stosowany na kilka różnych dolegliwości, a na jedną dolegliwość może być kilka olejków eterycznych" - uważa Jolanta Christol, miłośniczka aromaterapii.

Zdjęcie Olejek sandałowy przeznaczony jest do skóry suchej i dojrzałej /©123RF/PICSEL

Inhalacja przy pomocy dyfuzora lub kominek aromaterapeutyczny to jedne z bardziej znanych sposobów zastosowania olejków eterycznych, jednak po rozcieńczeniu olejków z olejem bazowym, na przykład kokosowym lub oliwą z oliwek, możemy stosować je bezpośrednio na skórę. Innym sposobem jest bezpośrednie podanie olejku do ust przy założeniu, że znamy jego skład, a na opakowaniu jest wyraźna informacja, która pozwala na właśnie taką aplikację.

Istnieje bardzo wiele rodzajów olejków eterycznych, a wyodrębnia się je z roślin poprzez ekstrakcję lub destylację z parą wodną. Kilka z nich niewątpliwie wkupiło się w łaski konsumentów.

Pierwszy z nich to olejek lawendowy, o ogromnym spektrum zastosowania. Możemy skropić nim poduszkę, co ułatwi zasypianie oraz rozluźni nasz organizm. Dodany do kąpieli złagodzi stres i uspokoi nasze ciało na wieczór. Stosuje się go także w problemach z trądzikiem, grzybicą i nadciśnieniem.

Zdjęcie Olejek lawendowy / ©123RF/PICSEL

Olejki cytrusowe słusznie kojarzą się z odświeżeniem i lekkością. Ponadto cytrynowy rozjaśni szarą, zmęczoną skórę oraz zadziała odmładzająco, a ten pozyskany z grejpfruta po dodaniu do kąpieli pomoże w walce z cellulitem.

Olejek z mięty pieprzowej podany na język błyskawicznie przywróci koncentrację kierowcom odbywającym dłuższe trasy. Jego działanie cenione jest też wśród amatorów imprez zakrapianych alkoholem ponieważ świetnie radzi sobie ze skutkami upojnej nocy.

Na przeziębienie i związane z nim bóle mięśni polecany jest olejek rozmarynowy. Szybko rozwiąże problem kataru, kaszlu i ogólnej apatii.

Zdjęcie Olejek rozmarynowy / ©123RF/PICSEL

Olejek jaśminowy ma nie tylko piękny zapach. Jest to dobrze znany afrodyzjak używany do masażu oraz pielęgnacji włosów. Dla osób ze skórą naczynkową i skłonną do podrażnień będzie świetnym rozwiązaniem. Ponadto pomaga kobietom w zmaganiu się z bólami menstruacyjnymi.

Osoby dojrzałe znajdą rozwiązanie swoich skórnych problemów w olejku sandałowym. Jest on przeznaczony do skóry suchej, działa przeciw zmarszczkowo, ale także odpręża i łagodzi zmęczenie.

Kupując olejek eteryczny musimy być pewni jakości produktu. "Ważne jest, aby wyraźnie była napisana nazwa laboratorium, że jest to olejek eteryczny biologiczny i chemicznie zdefiniowany, że ma swoją nazwę także po łacińsku i podany skład chemiczny" - wskazuje Christol. Dodatkowo z opakowania powinniśmy wyczytać, że wybrany przez nas produkt jest w stu procentach czysty. (PAP Life)

autor: Paulina Wierzchowiecka