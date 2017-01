Zdrowe tłuszcze, czyli jakie?

Aby zapobiegać chorobom serca i układu krążenia, dzienne spożycie tłuszczów nasyconych oraz tłuszczów trans powinno być na możliwie najniższym poziomie - zaleca Instytut Żywności i Żywienia.

Zdjęcie Margaryna to bogate źrodło kwasów nienasyconych /©123RF/PICSEL

- Ponad 50 proc. społeczeństwa ma problem z nadmierną masą ciała, stosuje różnego rodzaju diety redukcyjne. Bardzo wiele osób, w szczególności kobiet, stosuje dosyć restrykcyjne diety odchudzające, polegające m.in. na tym, że unikają tłuszczu - zauważa dr Lucyna Pachocka, Kierownik Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki Instytutu Żywności i Żywienia.

Reklama

- Niestety nie możemy się wyzbyć całkowicie spożywania tłuszczu. Są to produkty, które przede wszystkim dostarczają nam witamin rozpuszczalnych w tłuszczach - A,D,E,K. Dostarczają nam niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które są potrzebne chociażby do budowy błon komórkowych. Stanowią w pewnym sensie materiał termoizolacyjny, chronią nas przed zimnem. Stanowią materiał, który zabezpiecza nasze narządy wewnętrzne - powiedziała podczas konferencji prasowej inaugurującej program edukacyjny "Zdrowe Tłuszcze" dr Pachocka.



Istotne jest jednak to, jakie tłuszcze wybieramy w naszej codziennej diecie. Zastąpienie tłuszczów nasyconych w diecie zdrowszymi źródłami energii, takimi jak tłuszcze nienasycone czy węglowodany pochodzące z produktów pełnoziarnistych, może pomóc w obniżeniu ryzyka zachorowania na chorobę wieńcową serca, dowodzą wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez ekspertów z Uniwersytetu Harvarda.

Badanie pokazało jednocześnie, że wyższe spożycie najczęściej przyjmowanych wraz z żywnością nasyconych kwasów tłuszczowych: laurynowego, mirystynowego, palmitynowego oraz stearynowego - wiązało się ze zwiększeniem ryzyka zachorowania na chorobę wieńcową aż o 24 proc.



- Zastępowanie produktów będących źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych tłuszczami nienasyconymi w naszej diecie jest jednym z najprostszych sposobów obniżania ryzyka zachorowania na choroby serca - stwierdził współautor badania, Walter Willett, profesor epidemiologii i żywienia.

Produkty bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe to m. in. oleje roślinne, margaryny, orzechy, ziarna i tłuste ryby. Wskazane jest także wzbogacenie diety o węglowodany pochodzące z produktów pełnoziarnistych, które występują w pieczywie razowym czy pełnoziarnistych płatkach zbożowych, a także białka roślinnego, które naturalnie występują w na przykład w fasoli czy soczewicy. (PAP Life)