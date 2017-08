Zdrowie w kremie

Zupa krem to danie, które każdy może z powodzeniem przygotować na obiad. Uważana jest za szybki, zdrowy posiłek, ale jak sprawić, żeby ta potrawa miała w sobie jak najwięcej wartości odżywczych?

Zdjęcie Jeśli chcemy, aby kremy były częścią diety odchudzającej, unikajmy dodawania do nich śmietany /©123RF/PICSEL

Przede wszystkim, stawiajmy na składniki sezonowe. "Jeśli jest to zima, kupmy buraki, seler i na przykład groch. Jeżeli jest to lato, kupmy wszystko, co jest dostępne w sezonie" - mówi Marta Dymek, autorka bloga Jadłonomia.

Reklama

Starajmy się, aby warzywa w kremach były jak najkrócej gotowane. Każda obróbka termiczna sprawia, że ilość wartości odżywczych się obniża. Nie odlewajmy wody z gotowania warzyw. To właśnie w niej rozpuszcza się najwięcej witaminy C, która jest bardzo cennym składnikiem naszej diety.



Zupy krem to świetny sposób na przemycenie warzyw dla dzieci. Często po zblendowaniu zupa nabiera ciekawego, wesołego koloru, co sprawia, że jest chętniej jedzona przez najmłodszych. Miksowanie zupy to jednak zabieg celowy. Podczas tego procesu rozdrabniają się składniki i zwiększa się ilość ich wartości odżywczych. Sprawia to, że taki posiłek jest bardziej sycący.



Jeśli chcemy, aby kremy były częścią diety odchudzającej, unikajmy dodawania do nich śmietany, makaronów i kasz. Aby wzbogacić smak zupy, postawmy na przyprawy. Imbir i pieprz cayenne to idealni towarzysze odchudzania, ponieważ rozgrzewają i przyspieszają spalanie tłuszczu.



Dodatkowo, wzbogacenie kremu o przeciwbakteryjnie działającą kolendrę i czosnek, antyoksydacyjne oregano oraz przeciwzapalną kurkumę doda mu nowego wymiaru i ciekawego smaku. Jeśli chcemy wzbogacić naszą kuchnię w nowe smaki, dodajmy do zupy kuminu lub kwaskowego sumaku. (PAP Life)