Zielone eliksiry na każdy problem

Naturalne soki i wyciągi każdy miłośnik diety bio powinien włączyć do swojego menu. Są całkowicie bezpieczne i wspomagają organizm w walce z problemami, a także kompleksowo wspomagają jego funkcjonowanie.

Zdjęcie Wyciąg z karczocha pomaga zgubić zbędne kilogramy /©123RF/PICSEL

Oto trzy zielone skarby natury, które mogą być rozwiązaniem niektórych problemów zdrowotnych.

Wyciąg z karczocha polecany jest przez dietetyków ze względu na zawartość czterech substancji wspomagających odchudzanie. Pierwszą z nich jest cynaryna, która ma korzystny wpływ na zachodzące w organizmie procesy metaboliczne oraz przyspiesza proces usuwania nadmiaru cholesterolu i nasila proces jego przemiany w kwasy żółciowe. Kolejną jest natomiast inulina, która jako naturalny węglowodan pomaga pozbyć się nadwagi i ma zdolność wiązania dużych ilości wody. Kwas chlorogenowy jest antyoksydantem występującym w tkankach roślinnych. Zmniejsza on absorpcję cukrów w przewodzie pokarmowym, a tym samym zmusza organizm do korzystania ze zgromadzonych wcześniej zapasów węglowodanów i tłuszczów. Ostatnia substancja to niacyna, znana także pod nazwą B3 i PP, która hamuje rozpad tłuszczów i przyspiesza tempo metabolizmu.



Sok z owocu noni pomaga utrzymać w organizmie stan naturalnej równowagi, a w razie konieczności mobilizuje go do działania. Wspomaga także proces naprawczy uszkodzonych kodów genetycznych w komórkach. Sok z noni powoduje także wzrost energii, a w konsekwencji poprawia jasność myślenia i skupienia się. Doktor Mona Harrison uważa, że "wiele pozytywnych działań noni wynika z pobudzenia aktywności szyszynki - gruczołu położonego głęboko w mózgu". Szyszynka jest miejscem produkcji serotoniny i melatoniny. Odgrywa bardzo ważną rolę w regulacji snu, naszego nastroju oraz przebiegu procesu menstruacji u kobiet.



Wyciąg z aloesu znany jest ze swoich właściwości oczyszczających i łagodzących. Wspomaga detoksykację wątroby, nerek i skóry przywracając prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Jest idealnym rozwiązaniem dla cukrzyków, którzy często cierpią z powodu źle gojących się ran, będących wynikiem niedotlenienia krwi. Aloes ma odczyn zasadowy, a taka żywność jest najbardziej wskazana dla naszego organizmu, zwłaszcza podczas leczenia. Niestety większość ludzi spożywa jedzenie o kwaśnym odczynie, co uniemożliwia alkalizację organizmu. W kosmetyce aloes stosowany jest jako środek nawilżający i odmładzający skórę. (PAP Life)