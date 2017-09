Zioła i przyprawy dla zdrowia i wydajności mózgu

Używamy ich na co dzień w kuchni, bo są nieodłącznym elementem każdej potrawy. Dodają smaku, aromatu, pikanterii i własnie dzięki nim, jedzenie staje się niesamowitą przyjemnością. To wszystko za sprawą przypraw i ziół, bez których nie wyobrażamy sobie życia. Okazuje się jednak, że ich korzystne właściwości to nie tylko smak - niektóre mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie.

Pietruszka jest nie tylko bogactwem witaminy C. Działa też korzystnie na pamięć

Każdy z nas ma na pewno swoją ulubioną przyprawę, którą często dodaje do potraw. Miłośnicy przydomowych ogródków mają zapewne też okazały zielnik, a w nim świeże, pachnące zioła. Słyszeliście już z pewnością o korzystnym wpływie kurkumy, imbiru czy cynamonu na zdrowie (wspomagają walkę z otyłością, oczyszczają z toksyn, mają właściwości przeciwzapalne itd.) Mało kto jednak wie, że odpowiednio dobrane przyprawy i zioła poprawiają również pamięć i funkcjonowanie mózgu. Jeśli zmagasz się ze stresem, lękiem czy problemami z pamięcią, to koniecznie włącz przedstawione poniżej przyprawy do codziennej diety.



Pietruszka i tymianek



Zarówno pietruszka jak i tymianek zawierają cenny składnik - jest nim apigenina, czyli flawonoid wspomagający pracę pomiędzy połączeniami neuronów, a komórkami rdzenia. Jak podają badania, dieta bogata w tej składnik może stymulować tworzenie się komórek mózgu i lepsze przesyłanie sygnałów nerwowych. Regularne spożywanie tymianku oraz pietruszki może również zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera czy Parkinsona.



Rumianek



Z pewnością u każdego z nas, gdzieś w kuchennej szafce znajdziemy rumianek - herbatkę, którą zaparzamy, gdy po ciężkim posiłku rozboli nas brzuch. Najlepiej sięgać po nią częściej. Dlaczego? Otóż, rumianek doskonale łagodzi stres i jest doraźnym środkiem uspokajającym. Pity regularnie zmniejsza też uczucie lęku i niepewności.



Skąd w rumianku te niezwykłe właściwości? Zioło to zawiera związki chemiczne, zdolne do łączenia się z substancjami obecnymi w mózgu i wpływające na procesy tam zachodzące. Warto pić rumiankową herbatkę przed zaśnięciem - pomaga się wyciszyć i gwarantuje lepszy wypoczynek.



Herbatka z rumianku pozwoli ci cieszyć się spokojnym snem

Szałwia

Gdy problemy z pamięcią zaczęły już postępować, ciężko jest przywrócić odpowiednie funkcjonowanie mózgu. Można wciąż jednak starać się poprawić wydajność tego organu, a sprzymierzeńcem będzie szałwia. Zioło o niesamowitych właściwościach, jest jednym z najlepszych, naturalnych leków na problemy z zapamiętywaniem i koncentracją. Jeśli potrzebujesz pomocy w nauce czy zapamiętywaniu, koniecznie włącz szałwię do codziennej diety.





Picie herbatki z szałwii pomoże w nauce i zapamiętywaniu



Czosnek



Czosnek wykazuje mnóstwo korzystnych dla zdrowia właściwości. Prawdą jest, że posiada zdolność ograniczenia rozwoju komórek nowotworowych. Jego regularne spożywanie niesie też za sobą wiele korzyści dla poprawnego funkcjonowania mózgu i pamięci. Oprócz tego, nadaje potrawom wspaniały, wyrazisty smak.



Mięta



Mięta to roślina lecznicza, której nie może zabraknąć w twojej kuchni. Jest nie tylko naturalnym lekarstwem na takie dolegliwości jak nieprzyjemny oddech czy mdłości, ale stanowi też wsparcie dla pamięci i koncentracji. Picie miętowej herbatki wpływa korzystnie na koncentrację i samopoczucie. Mięta będzie idealnym dodatkiem do koktajli czy zimnych deserów, które orzeźwią i pobudzą umysł do działania.





Mięta jest świetnym dodatkiem do koktajli

Rozmaryn

Niektóre przyprawy polecane są przede wszystkim dla osób powyżej 65 roku życia. Należy do nich m.in. rozmaryn, który korzystnie wpływa na pamięć prospektywną, czyli taką, która odpowiada za zaplanowane i zamierzone działania. Osoby starsze często mają problemy z zapamiętywaniem, np. dat wizyty u lekarza, rocznic czy urodzin. Rozmaryn usprawnia pamięć, a dodatkowo ma bardzo wiele zastosowań - nie tylko w kuchni.