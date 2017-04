12 kwietnia - Dzień Czekolady

To święto kochają wielbiciele słodkości. W Dzień Czekolady, który przypada w tym roku 12 kwietnia, wypada zjeść choć mały kawałek tego smakołyku, nie przejmując się dietą.

Zdjęcie Czekolada ma wiele wartości korzystnych dla naszego zdrowia i samopoczucia /©123RF/PICSEL

Czekolada ma wiele zalet, o czym nie wszyscy wiedzą. W czekoladzie znajdziemy wiele witamin, m.in. witaminy A, B1, B2, B3, E i PP. Ze względu na zawartość kofeiny działa pobudzająco, wzmaga koncentrację, a nawet usuwa oznaki zmęczenia. Kofeina zawarta w czekoladzie także działa antycellulitowo i oczyszcza skórę.

Na poprawę nastroju warto zjeść kawałek czekolady, gdyż podnosi ona poziom endorfin - jednym słowem po zjedzeniu czekolady czujemy się szczęśliwsi. Kęs czekolady sprawia, że wydziela się serotonina, dzięki której jesteśmy zrelaksowani i która przeciwdziała depresji. Ponadto czekolada jest kaloryczna - zatem szybko daje nam uczucie sytości, co w niektórych sytuacjach jest bardzo ważne. Dobrze jest mieć ją w plecaku np. podczas górskich wycieczek.



Oczywiście najważniejsza i niezaprzeczalną zaletą czekolady jest jej smak. W ogromnej liczbie odmian tego smakołyku każdy może znaleźć swój ulubiony.

- Czekolada jest doskonałym dodatkiem nie tylko do deserów - czekolada i kakao niekoniecznie muszą nam się kojarzyć na słodko, mogą również na wytrawnie. Kakao to rodzaj przyprawy, która w kuchni meksykańskiej bardzo często używana jest do przyprawiania różnego rodzaju dań - kurczaków, guacamole, chili con carne. Gorzka czekolada może służyć jako dodatek do dań wytrawnych, słonych, do mięs, zaś biała np. do sosu serowego z gorgonzolą czy do sosu waniliowego - powiedział PAP Life Janusz Profus, maestro czekolady E.Wedel.



Czekolada to fantastyczny smak i zapach. Wiedzą to z pewnością uczestniczy warsztatów w Manufakturze Czekolady, gdzie pracują nad stworzeniem własnej tabliczki o niepowtarzalnym smaku. Można na przykład stworzyć niepowtarzalną czekoladę z nietypowymi dodatkami: pomidorem, chili i orzechami brazylijskimi albo ze śliwkami, imbirem i słonecznikiem. Najlepiej zaufać swemu wyczuciu smaku i fantazji.

- Czekolada, o czym wielu zapomina, jest królową słodyczy. Ma wiele wartości korzystnych dla naszego zdrowia i samopoczucia. W Dzień Czekolady zachęcałbym ludzi, żeby sięgnęli po coś czekoladowego, czego wcześniej nie próbowali. Zdecydujmy się na coś droższego i bardziej ekstrawaganckiego - mówi Krzysztof Stypułkowski współwłaściciel Manufaktury Czekolady. Jak podkreśla, woli czekoladę produkowaną z ziaren kakaowca, a nie z miazgi kakaowej, gdyż tylko taka ma bardziej wyrazisty, wyszukany smak.



- Zwróćmy uwagę, co jest na opakowaniu tabliczki czekolady. Jeśli jest informacja, że ziarno pochodzi z konkretnej plantacji, z konkretnego kraju jak Ghana, Kolumbia, Wenezuela, Republika Dominikany, to znaczy, że producent chce się tym pochwalić. Czekolada potrafi nas przenieść w inny wymiar geograficzny w jednym momencie. Ona może mieć różne charakterystyki smakowe i często wiele zdradza o miejscu, gdzie ziarna były uprawiane. Spróbujmy np. czekolady z ziaren indonezyjskich, my produkujemy np. czekolady z wyspy Jawa. I tam czuć po prostu ten wulkan, ten wulkaniczny posmak - zachwyca się Stypułkowski.

W Dzień Czekolady sprawmy sobie czekoladowy prezent: tabliczkę czekolady albo czekoladę do picia lub zaplanujmy udział w czekoladowych warsztatach, by stworzyć własną, niepowtarzalną tabliczkę czekolady. Manufaktura Czekolady wszystkich gości w Dniu Czekolady powita darmową filiżanką gorącej czekolady.