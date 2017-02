5 powodów, dla których warto tańczyć

Modeluje ciało, pozwala spalić setki kilokalorii, poprawia pamięć, uszczęśliwia. Taniec to rozrywka, która działa jak lekarstwo. Dowiedz się, dlaczego warto go uprawiać nie tylko w karnawale.

Zdjęcie Polacy pokochali taniec! /©123RF/PICSEL

Spal 600 kcal na godzinę

Nie bez przyczyny Pole Dance trenują gwiazdy takie jak: Madonna, Cindy Crawford, Fergie, Kate Hudson czy Jennifer Aniston. Zajęcia taneczne na drążku pionowym kształtują siłę, gibkość, wytrzymałość, a przede wszystkim... pomagają schudnąć.

- W wykonanie figur zaangażowane są wszystkie partie ciała - nie tylko kończyny górne i dolne, ale również mięśnie grzbietu, brzuch czy pośladki. Dzięki temu podczas jednego treningu można spalić od 600 kcal. Nasze klientki po pierwszym treningu śmieją się, że następnego dnia odczuwają mięśnie, o których istnieniu nie miały pojęcia - mówi Martyna Raćko-Wiśniewska z Centrum Tańca Champion Team w Magnolia Park we Wrocławiu.

Zdjęcie Cindy Crawford pokochała pole dance / Starpix/Rex/Shutterstock / East News

Wytańcz płaski brzuch

Płaski brzuch? Zumba to klucz do sukcesu! Zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku w przyjemny sposób pozwala spalić tkankę tłuszczową i poprawić kondycję. Zumba aktywizuje również inne partie ciała. To nie przypadek, że tancerki mają zgrabne, pięknie wyrzeźbione nogi. Jeżeli marzymy o takich samych - tańczmy!

Znajdź powód do szczęścia

Taniec powoduje zwiększone wydzielanie endorfin, popularnie zwanych "hormonami szczęścia". Ale najpierw trzeba się zmęczyć - wówczas organizm chce zrekompensować wysiłek, dlatego uwalnia dawkę hormonów, które wywołują uczucie euforii.

- Z czasem zauważamy, ze taki wysiłek daje nam dobry humor i energię. Można powiedzieć, że to uczucie, które uzależnia, dlatego osoby, które raz zaczną tańczyć, tak chętnie wracają na parkiet - mówi Grzegorz Kijkowski z Centrum Tańca Champion Team w Magnolia Park.

Warto również wiedzieć, że wysiłek zapobiega depresji oraz jest cennym wsparciem podczas leczenia zaburzeń psychologicznych.

Zapewnij sobie pamięć na lata

U osób, które systematycznie korzystają z różnego rodzaju rozrywek, na przykład tańca, ryzyko demencji jest mniejsze. Tak wynika z badań opublikowanych przez magazyn medyczny "The New England Journal of Medicine". Nauka kroków motywuje mózg do wysiłku, co stanowi skuteczne ćwiczenie pamięci. Tutaj najlepsze efekty daje taniec z partnerem, czyli taniec towarzyski w wersji użytkowej i uwielbiane wśród dorosłych - tango, walc angielski i wiedeński czy disco samba.

Zakochaj się w tańcu i nie tylko

Taniec nie pyta o wiek. W szkołach tańca pojawiają się nawet niemowlęta - na przykład zajęcia rytmiki zorientowane są na twórczy rozwój dziecka w oparciu o kontakt z muzyką i proste układy taneczne. Z kolei dzieciom i młodzieży taniec (na przykład hip hop, balet, Pole Kids oraz zajęcia cheerleaders) daje poczucie przynależności społecznej, kształtuje osobowość i stanowi okazję do rozwijania fantastycznej pasji. Dla dorosłych to idealna okazja do spotkań towarzyskich, poznawania nowych ludzi, a nawet odnalezienia miłości. Przykładów nie trzeba długo szukać - gwiazdy popularnych telewizyjnych programów tanecznych niejednokrotnie kończyły na ślubnym kobiercu.