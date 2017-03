5 rzeczy, które kupowaliśmy face to face, a teraz robimy to wirtualnie

Zakupy online stały się zjawiskiem powszechnym. Jeszcze kilka lat temu robiliśmy je tylko w sklepach stacjonarnych. Zachęceni wygodą, szerokim wyborem towaru, niższą ceną i całodobową dostępnością coraz częściej zamieniamy portfel na telefon lub komputer. Co najczęściej kupujemy w sieci? Podpowiada ekspert SkyCash.

Zdjęcie Zakupy online stały się zjawiskiem powszechnym /©123RF/PICSEL

Zakupy spożywcze

Lista zakupów, wyjście z domu, stanie w długich kolejkach... dla wielu z nas wyjście do sklepu to niemałe zadanie. Obecnie coraz częściej markety i delikatesy poszerzają ofertę o wirtualne sklepy. Chcąc uniknąć biegania po supermarketach w poszukiwaniu konkretnego produktu spożywczego, wystarczy że złożymy zamówienie przez Internet. Zakupy zostaną nam przywiezione pod same drzwi, a nawet wniesione do domu.

Wycieczki

Od kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze portale prezentujące oferty wycieczek zagranicznych, możemy wybierać i rezerwować wyjazd za granicę praktycznie nie wstając od biurka. Kupowanie wakacji przez internet stało się popularne głównie ze względu na ich niską cenę. Co ważne - rezerwując wczasy w sieci możemy skorzystać z wyszukiwarek, które umożliwiają porównywanie cen i wybranie najkorzystniejszej dla nas opcji.

Ubrania

Okazuje się, że odzież również ma duży udział w internetowych wydatkach Polaków. I choć wielu z nas nadal nie wyobraża sobie zrealizowania transakcji bez jednoczesnego obejrzenia czy przymierzenia wybranej rzeczy, to jednak liczba zwolenników rośnie bardzo szybko. Niektóre marki jak np. Topshop, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klienta tworząc wirtualną przymierzalnię, dzięki której klienci mogą "przymierzyć" ubranie bez zakładania go fizycznie.

Sprzęt RTV i AGD

Do najczęściej kupowanych produktów w sieci należą tablety i smartfony. Duży udział w sprzedaży mają również telewizory oraz wszelkie sprzęty gospodarstwa domowego jak np. lodówki, pralki czy roboty kuchenne. Okazuje się, że w przypadku sprzętu RTV i AGD konsumenci często decydują się na wcześniejsze obejrzenie i wybranie odpowiadającego oczekiwaniom urządzenia w sklepie stacjonarnym, a dopiero później wyszukują najbardziej atrakcyjną ofertę online.

Okazuje się, że kupujemy coraz więcej biletów przez Internet. Wygoda, promocje i niższe ceny powodują, że liczba konsumentów kupujących bilety w sieci systematycznie rośnie. Niewątpliwie wielkim plusem jest, że zakupu można dokonać przez całą dobę,

a należną kwotę wystarczy uiścić za pośrednictwem szybkiego e-przelewu. Z tej opcji najczęściej korzystają ludzie młodzi i zabiegani. Bilety kolejowe, Ztm, a może do kina? Wszystkie wyżej wymienione możemy kupić korzystając np. z aplikacji SkyCash. To najszybszy i najwygodniejszy sposób kupowania biletów. Bez pośpiechu, kolejek, odliczania drobnych czy konieczności szukania otwartego kiosku.