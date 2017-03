Ankieta: Większość nowożeńców planuje wydać do 40 tys. zł

Większość przyszłych nowożeńców planuje ślub kościelny, a na uroczystości weselne nie zamierza wydać więcej niż 40 tys. zł. Niemal co ósma para planuje na ten cel wziąć kredyt - wynika z ankiety serwisu olx.pl.

Zdjęcie Ślub planują przede wszystkim osoby w wieku 18-30 lat! /©123RF/PICSEL

Zdecydowana większość z ankietowanych planuje ślub w kościele (ponad 86,2 proc). Wspólnie z rodziną i znajomymi świętować będą ten niezapomniany moment podczas zabawy weselnej. 31 proc. przyszłych małżonków planuje na organizację uroczystości przeznaczyć budżet mniejszy niż 20 tys. zł, a 45 proc. deklaruje wydatki do 40 tys. zł. 1/4 planuje jednak wydać więcej.

Ponad połowa z ankietowanych zamierza - w przeliczeniu na osobę - zapłacić mniej niż 200 zł za przyjęcie weselne, a ponad 1/4 - od 200 do 300 zł. Ponad 38 proc. ankietowanych świętować ma zamiar w gronie od 50 do 100 osób, a niewiele mniej zaprosi od 100 do 200 gości.

Zaledwie 3,6 proc. osób chce zatrudnić wedding plannera, który pomoże w organizacji i przygotowaniach do uroczystości.



Większość z nowożeńców nie planuje wzięcia kredytu na pokrycie kosztów ślubu i przyjęcia, a jeżeli już zamierzają pożyczyć pieniądze to od rodziny i znajomych. Około 12 proc. badanych chce jednak ratować się pożyczką - ale tylko na część wydatków. Całość wydatków z kredytu planuje pokryć niespełna 5 proc.Z ankiety wynika, że więcej kosztów pokrywa pan młody lub jego rodzina. Do przyszłego męża należy najczęściej zakup obrączek oraz napojów i alkoholu, a także wynajęcie samochodu oraz opłacenie zespołu lub DJ-a.

Nie było zaskoczenia w wyborze miesiąca na ślub. Najczęściej ankietowani wskazywali te z literą "r" w nazwie: czerwiec, sierpień i wrzesień, ale są też osoby dla których idealne miesiące to kwiecień lub maj. Zdecydowana większość - prawie 85 proc. - na ten wyjątkowy dzień wybierze sobotę, a piątek wybrał co 10. ankietowany - wynika z informacji serwisu olx.pl.



Z ankiety, w której wzięło udział ponad 400 przyszłych nowożeńców wynika, że ślub planują przede wszystkim osoby w wieku 18-30 lat (ponad 84 proc.), a najwięcej z nich - ponad 2/3 - zamierza pobrać się jeszcze w tym roku. Zdarzały się jednak osoby, które planują ceremonię z pięcioletnim wyprzedzeniem. Wśród ankietowanych były głównie osoby z wyższym i średnim wykształceniem. (PAP Life)