Bergamo: Włochy w pigułce

Wystarczy weekend, by zakochać się w jego urokliwych uliczkach, pysznej kuchni i wspaniałych zabytkach.

Zdjęcie Cetrum Bergamo /©123RF/PICSEL

Za bezpośredni lot tanimi liniami do Bergamo zapłacimy ok. 200 zł, ale bilety często też można kupić w promocji za... 39 zł. Warto skorzystać z takiej okazji! To przepiękne miasto jest położone u podnóża Alp, w rejonie zwanym Lombardią. Lot zajmuje niespełna 2 godziny. Lotnisko (Orio al Serio) znajduje się 5 km od centrum, więc w kwadrans autobusem dojedziemy do celu! Od razu, w hali przylotów, warto kupić za 5 euro dobowy bilet na komunikację miejską. Sprzedaż prowadzi Biuro Informacji Turystycznej. Dostaniemy tam też darmowy plan miasta.



Wspaniałe pałace, kościoły i warowne mury



Bergamo dzieli się na dwie części - dolną oraz górną. W dolnej, nowocześniejszej, nazywanej Città Bassa, toczy się codzienne życie mieszkańców. W górnej - Città Alta znajdują się najważniejsze zabytki. To uczta dla oczu! Tutejsze pałace należą do najstarszych w całych Włoszech. Prezentują się okazale z zewnątrz i w środku. Prawdziwą perłą jest XII-wieczna bazylika Santa Maria Maggiore oraz stojąca obok kaplica Colleoni, zdobiona przepięknymi freskami (wstęp do obu budowli jest bezpłatny) - warto je zobaczyć! Główna ulica Via Colleoni doprowadzi nas do kolejki wjeżdżającej na pobliskie wzgórze San Vigilio.



Podróże zabytkowymi wagonikami



W Bergamo są dwie króciutkie linie zabytkowej kolejki. Jedna przewozi mieszkańców i turystów z dolnego miasta do górnego. Druga - z górnego miasta na taras widokowy, skąd można podziwiać zapierającą dech w piersiach panoramę miasta oraz okolicznych wzgórz. Przy dobrej pogodzie widać oddalony o 50 km Mediolan.



Przystanki są oznaczone nazwą Funicolare, co po włosku oznacza: kolejka. Można nią podróżować do późnych godzin nocnych, bez ograniczeń. Choć przejazd każdą linią trwa kilka minut, jest przyjemną alternatywą dla wspinaczki miejskimi schodami, których w mieście jest sporo! Jeśli mamy wykupiony bilet dobowy na komunikację miejską, nie musimy już płacić za przejazd kolejką (przy wsiadaniu wystarczy tylko pokazać bilet obsłudze wagoników).



Warto zrobić sobie spacer wzdłuż trasy kolejki. Zwłaszcza polecamy zejście ze wzgórza San Vigilio, i zapuszczenie się w wąskie uliczki po prawej lub lewej stronie. Wówczas możemy odkryć naprawdę niezwykłe lokalne widoki - bramy ukryte w murach, które jak okna odsłaniają wspaniałą panoramę miasta i urokliwe ogródki. Nie musimy przy tym obawiać się, że się zgubimy - każda z brukowanych uliczek doprowadzi nas do jednego z głównych placów Bergamo.



Piękne pejzaże na każdym kroku



Miasto jest malowniczo położone na wzgórzach, więc nie trzeba tu długo szukać planu dla wyjątkowych zdjęć. Zarówno z górnego, jak i dolnego miasta wspaniale widać zabytkowe kamienice i pałace, wieże kościołów i baszty, parki, sady... O zachodzie słońca Bergamo prezentuje się wręcz bajecznie! Niektórzy turyści twierdzą nawet, że... jest to najpiękniejsze miasto w całych Włoszech. I rzeczywiście - ci, którzy widzą Bergamo po raz pierwszy, są pod wrażeniem i zadają sobie pytanie, dlaczego jest mniej znane niż Rzym, Wenecja czy Florencja... Choć z drugiej strony fakt, że miasto nie jest zatłoczone, jest jego wielką zaletą! Dlatego właśnie przyjemnie się je zwiedza, a turyści chętnie wracają tu kolejny i kolejny raz...



Miłośnicy historii w Bergamo odnajdą nie tylko piękną architekturę! W mieście działają bardzo interesujące muzea, które warto odwiedzić, jeśli pozwoli nam na to czas. Godne polecenia jest zwłaszcza Accademia Carrara z dziełami sztuki Botticellego i Rafaela, Muzeum Archeologiczne czy Muzeum Historii Naturalnej. Informacje na ich temat (po polsku) znajdziesz w wirtualnym przewodniku: www.arrivalguides.com. Zdobędziesz je też na miejscu w Biurze Informacji Turystycznej, które znajduje się w starej części miasta.



Na terenie miasta jest kilka zadbanych parków miejskich oraz ogród botaniczny. Można tam przysiąść i chwilę wypocząć. Niedawno w dolnym mieście powstał też park miniatur z najbardziej znanymi włoskimi zabytkami. Ta atrakcja szczególnie ucieszy zwiedzających z dziećmi.



Zdjęcie W Bergamo bez problemu znajdziesz dobrą pizzerię / ©123RF/PICSEL

Pizza, kawa i słodkości



W klimatycznych uliczkach Bergamo unoszą się apetyczne zapachy. Na każdym kroku natkniemy się na niedużą kawiarnię, cukiernię lub pizzerię... Jeśli zamarzymy o posiłku, musimy pamiętać, że w restauracjach jest doliczana dodatkowa opłata za nakrycie stołu (ok. 10 euro). Jeśli więc planujemy wyjazd niskobudżetowy, lepiej wybierzmy piekarnię lub pizzerię, która sprzedaje tradycyjne włoskie specjały wprost z okienka. Są wyśmienite! Turyści szczególnie upodobali sobie lokal o nazwie il Fornaio przy Via Colleoni w najstarszej części miasta. Okienko łatwo jest wypatrzeć, bo... najczęściej ustawia się przy nim kolejka.



Lokalną specjalnością są smakołyki z polenty, czyli kaszy kukurydzianej gotowanej na gęsto, a następnie krojonej i pieczonej. Specjały te pojawiają się w wersji wytrawnej - zazwyczaj z serem lub mięsem, chociaż mieszkańcy Bergamo chętnie kupują bardzo słodkie muffinki o nazwie polenta e osei. Warto wejść do miejscowej cukierni lub choćby zajrzeć do niej przez okno wystawowe - wówczas podpatrzymy, jak rzemieślnicy tworzą swoje apetyczne wyroby.



W miasteczku nie brakuje też uroczych lokalnych sklepików z łakociami: kolorowymi cukierkami i orzechami w słodkich skorupkach. Warto też wpaść do jednej z miejscowych lodziarni. Cieszą się nie mniejszym powodzeniem niż lokalne pizzerie. Niektóre oferują lody kręcone na... wagę, które trzeba nałożyć sobie samemu, ze specjalnego automatu. Palce lizać!



O ile w Bergamo nie będziemy mieć problemu z kupieniem przekąski, o tyle zdobycie w mieście butelki z wodą do picia może być dla nas wyzwaniem. Nie ma tam kiosków i małych sklepików spożywczych, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Dlatego musimy być przygotowani, że picie kupimy tylko w kawiarni. Albo... zrobimy zakupy wcześniej, tuż po wylądowaniu. Przy samym lotnisku znajduje się bowiem duże centrum handlowe z bardzo przystępnymi cenami. Możemy tam kupić wodę i przekąski na czas przechadzki po Bergamo. A MOŻE WYCIECZKA DO MEDIOLANU LUB... WENECJI? ● Bergamo leży 50 km od Mediolanu. Możemy dostać się tam autobusem lub pociągiem (przejazd kosztuje ok. 6 euro, a oba dworce znajdują się w centrum miasta). Jeśli zaplanujemy kilkudniowy pobyt w Bergamo, możemy też wybrać się do oddalonej o 230 km Wenecji (podróż koleją zajmie nam ok. 2,5 godz.). To lepsza opcja niż wynajęcie samochodu - pociągi są czyste, wygodne i często kursują. Trzeba tylko pamiętać, że bilety kupione w kasie na dworcu kasuje się przed wejściem na peron.

Podpowiadamy



Do Bergamo można dolecieć tanimi liniami, np. Ryanair i Wizz Air. Jeśli podróżujesz z walizką, możesz ją zostawić w przechowalni bagażu na lotnisku (4 euro). Ale... w sąsiadującym z nim centrum handlowym przechowalnia kosztuje 1 euro!



Autobusy miejskie w Bergamo zatrzymują się na żądanie, więc stojąc na przystanku trzeba zamachać ręką.



Bergamo można zwiedzać dzięki mobilnej aplikacji. Można ją ściągnąć za darmo na: www.visitbergamo.net

Anna Jastrzębska