Biel we wnętrzach

Biel doskonale pasuje zarówno do klasycznych jak i do minimalistycznych wnętrz. Optycznie powiększa pomieszczenia, nadaje im wyjątkowej elegancji i świetnie komponuje się z innymi kolorami. Umiejętnie wprowadzona do mieszkania będzie cieszyć oko przez lata i pozwoli na nieograniczone możliwości aranżacyjne.

Zdjęcie Biel doskonale pasuje zarówno do klasycznych jak i do minimalistycznych wnętrz /materiały prasowe

Ponadczasowa biel

- Wykorzystanie bieli we wnętrzach ma wiele zalet. Ten kolor nie tylko dodaje wnętrzom elegancji i ponadczasowego charakteru, ale także w wyjątkowy sposób optycznie powiększa pomieszczenia i znacznie je rozświetla. Dodatkowo, stosując różne odcienie bieli, można wprowadzić do mieszkania miłą dla oczu grę świateł i pobawić się głębią przestrzeni. Warto wiedzieć, że kolor biały ma też bardzo pozytywny wpływ na naszą psychikę - wprowadza równowagę, spokój, wycisza emocje i koi - wyjaśnia Anna Wróbel - projektantka mebli z firmy Komandor.



Reklama

- Biel jest też wyjątkowo praktyczna. Pozwala stworzyć ponadczasowe aranżacje, daje niemal nieograniczone możliwości połączeń, które będą zawsze w zgodzie z aktualnie panującymi trendami. Dodatkowo to bardzo bezpieczny kolor, który sprawdza się w każdej stylistyce i doskonale łączy z innymi barwami oraz dekorami. Zawsze kojarzy się z elegancją, czystością i jest idealny dla osób, które cenią sobie rozwiązania na lata - dodaje projektantka.

Jak i z czym łączyć?

Biel, poza elegancją, kojarzy się także niektórym ze sterylnością i zimnem, co często stanowi główny powód, dla którego rezygnujemy z wprowadzenia tej barwy do naszych wnętrz. Trzeba jednak wiedzieć, że biel wcale nie musi być chłodna, sterylna i nudna. Kluczem do sukcesu i stworzenia wyjątkowej aranżacji jest umiejętne łączenie różnych jej odcieni, ale także odmiennych wzorów i faktur mebli i dodatków, jakie pojawią się we wnętrzu. Dywany i zasłony w kolorze białym, które pojawią się w mieszkaniu, dodadzą wnętrzu przytulności i jednocześnie, dzięki swojemu odcieniowi, cały czas będą korzystnie wpływały na postrzeganie całego wnętrza, sprawiając, że pomieszczenie będzie wyglądało na bardziej przestronne.

Biel w mieszkaniu doskonale sprawdza się jako baza. Dzięki niej doskonale wyeksponujemy wszystkie te elementy aranżacji, na których nam zależy i wydobędziemy z naszego wnętrza to, co najlepsze. Tło dla innych elementów wystroju z powodzeniem stworzą utrzymane w białych kolorach ściany, podwieszane sufity, a także podłoga. Będzie to idealna podstawa do tego, by wprowadzić do wnętrza inne kolory, z którymi ta barwa doskonale się łączy. Biel tworzy ciekawe zestawienia m.in. z czernią, czerwienią, błękitami czy szarością. Czasem wystarczy tylko jeden mocny akcent kolorystyczny, wprowadzenie jednego wyrazistego koloru, by stworzyć ciekawe wnętrze z charakterem. Na białej bazie kolorowe poduszki, lampy i dywany będą się prezentowały wyjątkowo dobrze. Jeśli chcemy, by to biel odgrywała najważniejszą rolę i była wiodącym kolorem, postawmy na delikatne i subtelne akcenty kolorystyczne.

Kolor biały nie tylko dobrze łączy się z innymi barwami, ale świetnie wypada także w połączeniu z drewnem, tworząc jedno z najbardziej sprawdzonych i niebanalnych rozwiązań. Wprowadzenie do wnętrza, gdzie dominuje biały kolor, mebli z naturalnego drewna, albo z okleiną w jego kolorze sprawia, że powstaje kompozycja, która nie tylko ociepla wnętrze, ale przede wszystkim wygląda wyjątkowo stylowo. W pomieszczeniach, gdzie przeważa biel, drewno prezentuje się także doskonale na podłodze. Jasne ściany idealnie podkreślają usłojenie desek czy paneli, uwypuklają ciekawą fakturę i rysunek samego drewna. Takie połączenie sprawdza się również z powodzeniem w innych wnętrzach, dobrze wypada w kuchni, w łazience, ale także w sypialni czy przedpokoju. Warto dodać, że kolor biały i szeroka paleta jego odcieni świetnie komponują się z innymi naturalnymi materiałami, takimi jak wiklina czy kamień. Wprowadzając do pomieszczenia w odcieniach bieli żywe rośliny i kwiaty, nie tylko ożywimy wnętrze, ale nadamy mu domowego, przyjaznego charakteru.

Meble w bieli

Biały kolor we wnętrzu to nie tylko ściany, sufity czy dodatki takie jak zasłony i dywany.



- Ten kolor doskonale prezentuje się także na meblach. Umeblowane w bieli wnętrze nabiera bardzo nowoczesnego charakteru - podkreśla Anna Wróbel - projektantka mebli z firmy Komandor. - W meblach przygotowywanych według indywidualnego projektu, możemy pozwolić sobie na więcej możliwości kreatywnego łączenia bieli, niż ma to miejsce w momencie zakupu gotowych elementów. W przypadku zabudowy z drzwiami przesuwnymi, ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie białego koloru, oprócz wypełnienia samych skrzydeł, także w profilach czyli ramkach drzwi. Dzięki temu, że kolor mebli i ich elementów będzie spójny, otrzymamy bardzo dobrą bazę do dalszej aranżacji pomieszczeń, a cała zabudowa będzie wyglądała delikatnie i niezwykle lekko - dodaje projektantka.

Lakierowane na wysoki połysk białe meble kuchenne, albo zabudowa w garderobie w odcieniach bieli to nie tylko bardzo modne i trwałe rozwiązania, są one również niezwykle praktyczne, bo pozostawiają nam niczym nieograniczoną swobodę przy wyborze dodatków. Białe meble i akcesoria to oznaka elegancji i ponadczasowe rozwiązanie, które nigdy nie przestanie być modne. To synonim luksusu oraz klasy, na który może pozwolić sobie każdy, jeśli tylko ma na to ochotę.

Decydując się na biel, zyskujemy pełne elegancji, ponadczasowe pomieszczenia. Baza stworzona z ocieni tego koloru, stanowi solidną podstawę do wykreowania ciekawej, indywidualnej aranżacji, którą stylowo uzupełnią dodatki w dowolnym, wybranym przez nas kolorze. Biały nie tylko rozświetli nasze mieszkania, ale także dzięki swoim właściwościom, wprowadzi do nich spokój i harmonię. Biel tworzy wnętrza, które cieszą oko i duszę.