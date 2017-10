Bułgaria znowu modna

Wypad wczesną jesienią na kilka dni tam, gdzie powietrze jeszcze rozgrzane powyżej 20 stopni, to okazja, by posmakować wypoczynku na mniej zatłoczonych plażach. A przy okazji zwiedzić czarowne miasteczka.

Sozopol: Z widokiem na morze

Leżąca nad brzegiem Morza Czarnego Bułgaria to kraj, który ma przeszło trzy tysiące lat historii. W najstarszym mieście bułgarskiego wybrzeża - Sozopolu - znajdziemy ślady kultury starożytnych Traków. Spacerując krętymi ulicami, warto zadzierać głowę, ponieważ domy zbudowane na wysokich kamiennych fundamentach zwieńczone są drewnianymi piętrami.



Delikatne podmuchy wiatru znad morza, ogromne drzewa figowe i pnącza winorośli na murach sprawiają, że nie chce się stąd wyjeżdżać. A gdy jeszcze przysiądziecie na tarasie knajpki z widokiem na morze, zafundujecie sobie piękne wspomnienie z wakacji. Może o nim przypominać słoik kupionego gdzieś na straganie dżemu figowego.

Słoneczny Brzeg: Centrum rozrywki

Ten kurort niedaleko Burgas to największe centrum turystyczne w Bułgarii. Szerokie i piaszczyste plaże wyróżnione Błękitną Flagą przyciągają wypoczywających także wczesną jesienią. Rozgrzane latem Morze Czarne i przyjemna temperatura zachęcają do leniwego plażowania. A potem mamy do dyspozycji kameralne tawerny z tradycyjnym jedzeniem, ale także dyskoteki czy drink-bary, gdzie możemy spędzić wieczór.



Jeśli pogoda nie pozwala na kąpiele w morzu, znajdziemy tutaj Action Aquapark z mnóstwem atrakcji i strefą spa. Jeśli zapragniemy trochę spokoju, wystarczy pojechać ok. 4,5 km od centrum, by znaleźć się w Świętym Własie (Sw. Wlas) z piękną plażą i portem jachtowym, gdzie ceny w sklepach i restauracjach są niższe.

Nesebyr: Miasto jak z bajki

Ze Słonecznego Brzegu możemy sobie zrobić tutaj spacer plażą albo dojechać autobusem za... 1 lewa. Nesebyr to zabytkowe miasto, wpisane na listę UNESCO. Często nazywane jest perłą Morza Czarnego lub Dubrownikiem Bułgarii. Stara część położona jest na półwyspie, który został połączony ze stałym lądem. Przy wejściu na wyspę czeka muzeum archeologiczne.



Dobrze rozpocząć zwiedzanie od niego, bo to ono najlepiej objaśnia, dlaczego to miejsce jest takie niezwykłe. Zabytki są tu co krok. Jednym z najpiękniejszych jest cerkiew Chrystusa Pantokratora z XIII w. Połączenie białego kamienia i czerwonej cegły robi wrażenie. Piękne malowidła ścienne można zobaczyć m.in. w cerkwiach św. Spassa i św. Stefana.

Złote Piaski: Wypoczynek i zwiedzanie

Od lat rywalizuje ze Złotym Brzegiem o miano najlepszego bułgarskiego kurortu. Pięknych plaż i atrakcji nie brak w żadnej z tych miejscowości. Jeśli jednak chcemy bliskości przyrody, to Złote Piaski leżą na terenie parku narodowego. Pachnące lasy piniowe oraz lecznicze źródła mineralne to oprócz szerokich plaż wizytówka tego miejsca. Zaledwie 3 km od kurortu znajduje się jeden z najsłynniejszych klasztorów skalnych - Monastyr Aładża.



Warto też poświęcić dzień, by zwiedzić pobliską Warnę (to tylko 17 km), gdzie tętni życie kulturalne, a najmłodszych zachwyci delfinarium. Nieco dalej znajduje się Bałczik z pięknym pałacem i ogrodem botanicznym rumuńskiej królowej Marii.

Informacje



By wjechać do Bułgarii, wystarczy dowód osobisty. Przy wjeździe samochodem trzeba pamiętać o kupnie winiety (cena tygodniowej dla samochodu osobowego wynosi 10 lewów).



Samolot: LOT-em dotrzemy do Sofii (ok. 1000 zł), do Burgas lata też WizzAir.



Kuchnia bułgarska ze szczyptą smaków Grecji i Turcji zachwyci i mięsożerców, i wegetarian. Posiłek zjemy tu już za 15 lewów. Jako kulinarną pamiątkę warto zabrać w drogę powrotną słodkie lokumi - galaretki z orzechami, migdałami i kokosem, a z wytrawnych przysmaków ser żółty - kaszkawał.

Dominika Frankowska