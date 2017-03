Dbajmy o czyste powietrze w domu

To, czym oddychamy, wpływa na nasze samopoczucie. Może wywołać ból głowy, kaszel, katar, duszność.

Zdjęcie Filodendron wchłania szkodliwe substancje z dymu tytoniowego. Warto postawić go przy komputerze, drukarce /©123RF/PICSEL

Bywa, że powietrze w domu zawiera nawet do 10 razy więcej toksycznych substancji niż to na zewnątrz. Mogą unosić się w nim szkodliwe substancje, np. z mebli, lakierów, klejów (zwłaszcza świeżo po remoncie). A także różne alergeny, np. odchody roztoczy kurzu domowego, pyłki roślin, zarodniki pleśni, sierść zwierząt itp. Do domu często dostają się pyły ze smogu. Jest też tzw. elektrosmog - promieniowanie elektromagnetyczne z urządzeń elektrycznych. Wszystkie te zanieczyszczenia mogą powodować m.in. kłopoty z oddychaniem, kaszel, katar, duszność, bóle głowy, zatok, podrażnienie oczu i gardła, nasilać objawy alergii i astmy.



Najprostszy sposób oczyszczenia powietrza to regularne wietrzenie mieszkania. Lepiej robić to krótko (np. 10 minut), kilka razy w ciągu dnia, niż raz dziennie długo. Skuteczne jest wietrzenie na przestrzał (robimy przeciąg). Gdy na dworze jest smog, lepiej nie otwierać okien. Podobnie przy alergii na pyłki. Uczuleni na nie powinni wietrzyć wieczorem lub w nocy i po deszczu. Sprawdzajmy drożność przewodów wentylacyjnych. Czyśćmy kratki w kuchni i łazience. Ścierajmy kurze na mokro.



Skutecznie działają oczyszczacze powietrza. Zasysają one i filtrują zanieczyszczone powietrze. Niektóre urządzenia eliminują do 99,9 proc. zawieszonych w nim niekorzystnych cząsteczek. Mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje, np. nawilżacz, jonizator (neutralizuje m.in. elektrosmog). Oddychanie zdrowszym powietrzem zapewni nam odkurzacz wyposażony w filtr HEPA czy wodny.



Warto hodować rośliny doniczkowe. Nie tylko dostarczają tlenu, stanowią naturalne filtry oczyszczające powietrze. Jeden kwiatek doniczkowy jednak nie wystarczy. Powinny to być minimum trzy duże rośliny lub 6-7 mniejszych.

Roślinni czyściciele

Dracena

Neutralizuje szkodliwe substancje z materiałów budowlanych (rozpuszczalników klejów, farb) i mebli (mogą wydzielać m.in. formaldehyd, benzen, ksylen, tlenek węgla). Oddaje 97 proc. wody, nawilżając powietrze.



Filodendron

Wchłania szkodliwe substancje z dymu tytoniowego. Warto postawić go przy komputerze, drukarce.

Skrzydłokwiat

Pochłania formaldehyd, benzen, ksylen, a także trójchloroetylen wydzielany przez monitor komputera, telewizora. W pewnym stopniu neutralizuje substancje ze smogu i dymu tytoniowego.

Wężownica

Pochłania zanieczyszczenia ze smogu. Jako jedna z nielicznych roślin produkuje tlen także nocą, dlatego warto postawić ją w sypialni.