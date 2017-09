Dlaczego kobiety zabijają?

Program „Polskie zabójczynie” skupia się na prawdziwych historiach Polek oskarżonych i skazanych za zabójstwo.

Zdjęcie Kadr z pierwszego odcinka serialu /materiał zewnętrzny

W całej Unii Europejskiej kobiety stanowią mniej niż 5 procent wszystkich osób osadzonych w zakładach karnych. Około 3 proc. całej populacji więziennej w Polsce to kobiety, z czego około jedna trzecia to zabójczynie. Liczba kobiet skazywanych za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności w większości państw członkowskich stale wzrasta. W latach 90. i na początku XXI wieku opinię publiczną w kraju poruszyły głośne sprawy brutalnych zbrodni dokonanych przez Monikę Sz. "Osę" czy Małgorzatę R. Cała Polska była zaskoczona niebywałym okrucieństwem kobiet. Razem z policjantami, psychologami, śledczymi i świadkami będziemy próbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zabiły, co je do tego pchnęło i czy istnieje jakiś czynnik, który predysponuje niektórych do popełnienia zbrodni.

Reklama

W pierwszym odcinku prześledzimy historię specyficznego trójkąta uczuciowego i tragicznych konsekwencji z niego wynikających.

Kwiecień 2000 roku. Kraków, okolice klubu wioślarskiego. Dwóch chłopaków, spacerując nad brzegiem Wisły dostrzega w wodzie pływający przedmiot. W pewnym momencie jeden z nich orientuje się, że to trup z obciętymi rękami i nogami oraz pozbawiony głowy.



Policja przez kilka tygodni próbuje powiązać ciało z zaginionymi mężczyznami.

Ciało nie miało żadnych cech charakterystycznych z wyjątkiem małego znamienia. Nie pomogły apele w gazetach ani wzmianka o wyłowionym z Wisły korpusie w programie "997". Śledztwo w sprawie trupa zostaje umorzone.

Trzy miesiące wcześniej, 24 stycznia, Chrzanów. Na komendę policji przychodzi 37-letnia Katarzyna K. i zgłasza zaginięcie swojego ojca Antoniego, radcy prawnego. Policjantom mówi, że ojciec wyjechał w interesach do Warszawy 10 dni temu i nie daje znaku życia. Pan Antoni ma 70 lat, ale jest sprawny, zdrowy, nie ma wrogów. Nadal pracuje. Nie ma komórki. Te dwie, pozornie niezwiązane ze sobą sprawy, znajdą wspólny finał w sądzie. Ale nim do tego dojdzie, będzie musiało upłynąć niemal 10 lat.

Zdjęcie Kadr z pierwszego odcinka serialu / materiał zewnętrzny

Przez lata w willi w Chrzanowie budował się przedziwny układ miłosno-towarzyski, który doprowadził do tej okrutnej zbrodni. Układ składał się z radcy prawnego Antoniego, jego córki Katarzyny, cichej kochanki Anny i przyjaciółki rodziny Oli.

Katarzyna, córka Antoniego, była wycofana, miała poważne problemy z nauką i choć była bardzo oczytana, nie zdała matury. Ojciec bardzo ją kochał i chciał dla niej szczęśliwego życia, ale nie potrafił jej tego okazać.

Anna - dwa lata młodsza od Katarzyny - mimo ciężkiego dzieciństwa w domu, radziła sobie nieźle. Studiowała historię i mieszkała w domu Antoniego już od szkoły średniej. Była także jego kochanką. Oboje utrzymywali to w tajemnicy nawet przed Katarzyną. Był to dziwny związek, bo Anna i Antoni nie byli nawet po imieniu.

Olę - przebojową i światową dziewczynę Anna poznała podczas studiów. Była w nią zapatrzona. To ona poznała Olę ze swoim ojcem i jego córką. Przywoziła ją do willi w Chrzanowie. Antoni bardzo polubił dziewczynę i, ku rozpaczy Anny, przeszedł z nią na "ty".

Z czasem willa stała się domem otwartym nie tylko dla Anny, ale także dla Oli i jej kolejnych mężów. Anna i Katarzyna prowadziły razem różne interesy, ale nie miały szczęścia do pieniędzy. W przeciwieństwie do Antoniego, który radził sobie doskonale. Ich apetyty na światowe życie i podróże umiejętnie podsycała Ola. Miała na Katarzynę i Annę wielki wpływ.

I to ona, co potwierdził później sąd, była inspiratorką makabrycznej zbrodni, którą kobiety popełniły wspólnie 13 stycznia 2000 roku.

Tego dnia kobiety najpierw podały radcy potężną dawkę leków neurologicznych a następnie uderzyły go w głowę łomem. Całość dokończyły dusząc go reklamówką i poduszką. Gdy córka zaczęła dusić ojca, Ola krzyknęła do Anny: Pomóż jej! Ta przytrzymała nogi starszego pana i obie przez kilkanaście minut siedziały na nim. - Jeszcze trochę, wytrzymajcie - mówiła Ola.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polskie zabójczynie materiał zewnętrzny

Po dokonaniu zbrodni, kobiety bardzo metodycznie zacierały swoje ślady. Zwłoki radcy poćwiartowały w piwnicy, w piecu spaliły pościel i ubrania. Fragmenty ciała zapakowały do plecaków w worki obciążone dodatkowo gruzem, które wrzuciły do Wisły. To samo zrobiły z korpusem. Następnie najpierw zgłosiły na policji zaginięcie radcy a potem jego córka złożyła wniosek o uznanie go za zmarłego - wszystko po to by móc dostać po nim spadek (Katarzyna była jedyną osobą, którą ojciec uwzględnił w swoim testamencie). Kobiety nie były wstanie utrzymać willi, szybko przepuściły pieniądze i zaczęły popełniać błędy.

Po czterech latach od zaginięcia radcy, śledztwo przejęli policjanci z tzw. archiwum X. Po raz kolejny przeanalizowali wszystkie dostępne materiały. Doszli do wniosku, że za tajemniczym zniknięciem Antoniego Kluzy stoi ktoś z jego najbliższego otoczenia. W 2004 roku zatrzymano dwie z trzech kobiet. Nim Ola wróciła do Polski, wspólniczki opowiedziały śledczym całą historię ze szczegółami. Kobiety otrzymały różne wyroki na zabójstwo radcy - Katarzyna - już na wolności - zmarła na raka, Ola nigdy nie przyznała się do winy a Anna opuściła już więzienie.







Za realizację "Polskich zabójczyń" odpowiada firma Like Vision, produkująca m.in. serie "Emil, pogromca mandatów". Ze strony A+E Networks producentem kreatywnym i nadzorującym jest Agnieszka Kubiak. Premiera nowej serii odbędzie się jesienią w telewizji Crime+Investigation (CI Polsat).