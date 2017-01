„Do wszystkich dziewczynek, które teraz mnie słuchają”…

Kobiety, do kobiet i o kobietach. Oto 5 najbardziej emocjonalnych, kobiecych przemówień, wygłoszonych w 2016 roku.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Ruch #nastywoman w Stanach Zjednoczonych. Głosy kobiet, które zatrzymały Norberta Hofera w marszu po fotel prezydencki w Austrii. Czarny protest, aktywizujący dziesiątki tysięcy kobiet w Polsce. Te i kilka innych wydarzeń sprawiało, że wielu publicystów w swych noworocznych podsumowaniach stwierdziło, że nadchodzą "czasy kobiet". Zgodnie z ich prognozami, kobiece ruchy, które wywarły znaczący wpływ na wydarzenia 2016 roku, w kolejnych latach będą jeszcze zyskiwać na znaczeniu.

Reklama

Wielką rolę w kształtowaniu tych ruchów społecznych odgrywają słowa. W tym roku nie brakowało emocjonujących wystąpień i listów, których autorki mówiły o kobiecej sile, prawie do godnego życia lub doświadczeniach związanych z przemocą seksualną. My przypominamy najbardziej emocjonujące przemówienia z 2016 roku.

Zasługujecie na każdą szansę, jaką oferuje ten świat - Hillary Clinton

Zdjęcie Hillary Clinton /Getty Images





Polityczka, która wygrała wybory prezydenckie, chociaż je przegrała. Hillary Clinton, mimo że jeszcze pół roku temu była faworytką wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, w listopadowym głosowaniu przegrała z Donaldem Trumpem (choć głosowało na nią niemal 3 mln wyborców więcej niż ma jej kontrkandydata).

Mimo przegranej, wielu uważa że udział Clinton w wyborach prezydenckich był wielkim krokiem w walce o równość płci. Była sekretarz stanu, nie tylko kampanią wyborczą, ale całą karierą zawodową pokazała, że kobiety z powodzeniem mogą walczyć o najwyższe polityczne stanowiska. W przemówieniach Hillary wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest, by kobiety nigdy nie ustawały w walce o swoje prawa.

Wideo youtube

Kwestię tę uczyniła jednym z najważniejszych wątków przemówienia, które wygłosiła po przegranych wyborach.

- Nic nie dało mi większego powodu do dumy niż to, że zostałam waszą liderką - mówiła. - Wiem, że jeszcze nie udało nam się przebić tego najwyższego i najtwardszego szklanego sufitu, ale kiedyś to się stanie. I będzie to wcześniej, niż ktokolwiek z nas może pomyśleć.

W swym przemówieniu zwróciła się też do młodych kobiet i dziewcząt: - Do wszystkich małych dziewczynek, które mnie teraz oglądają - powiedziała. - Nigdy nie wątpcie w waszą wartość, w to, że zasługujecie na każdą szansę, jaką oferuje ten świat.