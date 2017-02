Dzień Kobiet w kobiecym gronie. Sprawdź 5 najlepszych lokalizacji

Dzień Kobiet to idealna okazja do zrobienia prezentu samej sobie i swoim przyjaciółkom. Wybierzcie się na wspólny wyjazd pełen relaksu, ploteczek, zabawy i mnóstwa przyjemności. Sprawdźcie przygotowane przez porównywarkę noclegów HomeToGo.pl zestawienie lokalizacji na babski wyjazd.

- Wiemy, że czas spędzony w gronie przyjaciółek jest bardzo ważny dla każdej z nas. W związku z tym, przeanalizowaliśmy różne lokalizacje pod kątem ilości słońca w każdym z miejsc, życia nocnego i bezpieczeństwa, aby wybrać najlepsze opcje na babski wyjazd. Planując podróż nie można jednak zapomnieć o zabraniu ze sobą niezbędnego ekwipunku, takiego jak krem przeciwsłoneczny, imprezowe ciuchy czy “Podróż do Portugalii" autorstwa José Saramago - podsumowuje Daria Matusik, PR Manager HomeToGo Polska.

Delikatna i zalotna Florencja

Prawdziwa uczta dla oczu i serca - Florencja zauroczy was na każdym kroku. Nic tak nie wprawi was z pozytywny nastrój jak wycieczka statkiem Arno pod słynnym Ponte Vecchio. Widać stąd okna korytarza Vasari Corridor. Jeśli chcecie odwiedzić Galerię Uffizi, warto kupić bilety online, żeby uniknąć czekania w bardzo długiej kolejce. Miejsca, które musicie odwiedzić, udając się na zakupy, to St. Lawrence Market, a także Via de Tornabuoni, Via Roma i Via Cerretani. Gdy przyjdzie czas na chwilę rozluźnienia, delektujcie się lokalnym drinkiem Negroni.

Cały ten jazz w Nowym Orleanie

Kolonialny styl, fasady w odcieniach pastelowych i balkony z kutego żelaza to tylko część charakteru tego miasta. Najstarszą częścią Nowego Orleanu jest Dzielnica Francuska, w której można znaleźć najlepsze miejsca oferujące street food. Kontynuujcie zwiedzanie tramwajem St. Charles, który za jedynie jednego dolara przewiezie Was na 20km przejażdżkę. Możecie udać się też na mini rejs statkiem po rzece Mississipi. W samym centrum miasta znajduje się City Park w którym można odwiedzić muzeum sztuki lub ogród botaniczny.

Porto - miasto, które nigdy nie śpi

Przechadzając się po Ribeira przy zachodzie słońca, znajdziecie wiele miejsc ze sztuką uliczną, której nie można przeoczyć. Jeśli kochacie pikantne jedzenie, spróbujcie francesinha, kanapki z mocno przyprawionym mięsem. Ta potrawa jest tak ostra, że aż dobra dla Twojego serca. Aby zasmakować w życiu nocnym, które ma do zaoferowania Porto, odwiedźcie jeden z barów w Baixa. Jedne z najlepszych drinków to Cosmo Porto i Super Block. Odkryjcie najsłynniejsze wina regionu podczas rejsu po rzece Douro, która znajduje się na liście UNESCO.

Hawana, w której zatrzymał się czas

Stare kolorowe amerykańskie samochody, podniszczone fasady i ganki, a także muzyka i uśmiechy mieszkańców sprawiają, że chce się tam zostać dłużej. Jednym z obowiązkowych miejsc jest Habana Vieja, a także Paseo del Prado, długi zadrzewiony deptak. Najlepszym miejscem na chwilę wytchnienia jest La Bodeguita del Medio - bar, w którym Hemingway spędzał czas popijając mojito. Widok nabrzeża Malecon jest tak imponujący, że zapiera dech w piersiach. A może relaks na plaży? Odwiedźcie położone 18km od Hawany Playas de Este, to dopiero jest życie!

Nicea - Perła Lazurowego Wybrzeża

Retro klimat, sztuka i piękne widoki to składniki idealnego urlopu w tym mieście położonym na Lazurowym Wybrzeżu. Udajcie się na przechadzkę do placu Massena, gdzie znajduje się instalacja artystyczna hiszpańskiego artysty Plensa. Odkryjcie niezwykle malowniczy rynek kwiatowy Cours Saleya, a także świątynię pop-artu - Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Kabaret, kasyno lub dyskoteka - w Nicei opcje na wieczór są nieograniczone. W podróż powrotną zabierzcie ze sobą naturalne mydła o zapachu lawendy, które są niezwykle łagodne dla skóry i pozostawiają relaksujący zapach w łazience.