Górskie wyprawy czy obcowanie z przyrodą - co Polacy robią górach?

Każdy w górach szuka czegoś innego. Kobiety lubują się w górskich krajobrazach, mężczyźni wybierają wspinaczkę, a seniorzy przyjeżdżają, aby nacieszyć się góralskim folklorem - wynika z sondażu.

Zdjęcie Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni odwiedzają góry /©123RF/PICSEL

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził na zlecenie Polskich Kolei Linowych sondaż o preferencjach turystycznych Polaków. Wynika z niego, że w mijające wakacje urlop w górach wybrało 18 proc. Polaków, z czego zdecydowana większość, bo aż 61 proc., wybrała Tatry.

Chętny na odpoczynek w Bieszczadach był co trzeci ankietowany, natomiast 17 proc. wybrało Beskidy, a co dziesiąty Sudety. Pieniny za to preferowało tylko 6 proc. Polaków, a niewiele mniej, bo 5 proc. kierowało się ku Górom Świętokrzyskim.



Jak wynika z badań, kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni odwiedzają góry. Co piąta pani stara się spędzić tu kilka weekendów w roku. Reprezentantki płci pięknej na południe Polski jadą głównie po to, aby zachwycać się widokami. Panowie natomiast zdecydowanie wolą spędzać urlop w górach aktywnie, np. wędrując, jeżdżąc na rowerze, czy uprawiając sporty ekstremalne - dowiodły badania.



Co ciekawe grupą wiekową, która najczęściej bywa w górach na południu Polski jest młodzież od 18. do 29. roku życia. Osoby przed 30. deklarują, że zależy im na obcowaniu z naturą.



Seniorzy natomiast przyjeżdżają w góry z uwagi na piękne widoki i górski mikroklimat, ale już co dziesiąty badany zwraca uwagę na wyjątkową, góralską atmosferę. Będąc już w górach, seniorzy chętnie odwiedzają miejsca z regionalnym jedzeniem i góralską muzyką - dowodzą badania wykonane na zlecenie PKL. (PAP Life)