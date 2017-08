Kobiety za kierownicą: Fakty i mity

Nie wiadomo kto i kiedy stwierdził, że kobiety są gorszymi kierowcami niż mężczyźni, ale ta opinia pokutuje do dziś. I nie byłoby się czym bulwersować, gdyby nie fakt, że to… nieprawda. Kobiety świetnie prowadzą - potwierdzają to nie tylko policyjne statystyki.

Zdjęcie Kobiety powodują mniej wypadków, ponieważ za kierownicą są bardziej uważne i jeżdżą ostrożnej od mężczyzn. /©123RF/PICSEL

Na początku XX wieku kobiety chętnie uczestniczyły w rajdach i wyścigach samochodowych i wiele z nich osiągało doskonałe wyniki. Skąd więc pomysł, że samochód to męska zabawka i tylko panowie mają monopol na świetną jazdę? Ze statystyk prowadzonych od wielu lat przez polską policję wynika jasno, że to mężczyźni powodują więcej wypadków – z ich winy dochodzi do około 80 proc. wypadków drogowych. Płeć piękna powoduje też mniej kolizji, popełnia mniej wykroczeń i zdecydowanie rzadziej jeździ pod wpływem alkoholu.

Mity kontra fakty

Przykłady i zeszłoroczne statystyki mówią wszystko. W 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim doszło do ponad 115 tysięcy wykroczeń. Mężczyźni byli sprawcami blisko 96,5 tysiąca z nich. Spowodowali też ponad 1000 wypadków, w których 83 osoby poniosły śmierć, a 1266 doznało obrażeń. Dla porównania - kobiety spowodowały 288 wypadków, w wyniku których 17 osób poniosło śmierć, a 396 zostało rannych.

Naukowcy również stają po stronie kobiet. W ramach eksperymentu przez miesiąc analizowano zachowania 200 kierowców na zatłoczonym skrzyżowaniu Hyde Park Corner w Londynie. Badano ich kompetencje teoretyczne, jak i praktyczne. Na 30 możliwych punktów kobiety zyskały średnio 23,6 punktów, a mężczyźni tylko 19,8 punktów. Okazuje się, że kobiety nie tylko korzystniej wypadają w testach teoretycznych, ale także lepiej odnajdują się w sytuacjach kryzysowych na drodze.

Kobieca uważność i czujność

Powyższe statyki nie są dziełem przypadku. Kobiety powodują mniej wypadków, ponieważ za kierownicą są bardziej uważne i jeżdżą ostrożnej od mężczyzn. Panowie największy problem mają z brawurą i prędkością. Kobiety jeżdżą spokojniej i nie podejmują niepotrzebnego ryzyka na drodze. Poza tym są mniej skłonne do rywalizowania z innymi kierowcami i wykazują większą empatię wobec wszystkich uczestników ruchu (np. stojąc w korku).

Tam, gdzie u mężczyzn w grę wchodzi ego i rywalizacja, kobieta zachowuje spokój i nie daje się ponieść emocjom. Psychologowie zgodnie twierdzą, że to dlatego, że kobiety są bardziej skoncentrowane na czynności wykonywanej w danej chwili, mają też lepszą od mężczyzn podzielność uwagi.

Bądźmy jednak obiektywni - panie też popełniają błędy na drodze. Do głównych możemy zaliczyć: zbyt wolną jazdę, późne sygnalizowanie chęci zmiany pasa ruchu lub skrętu, asekuracyjne i zbyt wolne wykonywanie manewrów czy potrzebę zaparkowania za wszelką cenę. Częściej niż mężczyźni mają też problemy z parkowaniem – brak im pewności i zdecydowania.

Kompleks „baby za kółkiem”

Skąd więc opinie o tym, że kobiety nie potrafią jeździć? Że nie ma nic gorszego niż „baba za kierownicą”? Według badaczy głównym źródłem tego krzywdzącego stereotypu jest postawa samych pań, które nie wierzą w swoje umiejętności i są wobec siebie zbyt krytyczne. Jednym z największych grzechów kobiet za kierownicą jest niepewność i poczucie niższości. Ten podsycany stereotypami kompleks mocno wpływa na psychikę kobiet-kierowców.

Czas więc przestać powtarzać krzywdzące stereotypy. Dobry kierowca to ten, który odpowiedzialnie i rozważnie zachowuje się na drodze, zwraca uwagę na innych uczestników ruchu i mierzy siły na zamiary – bez względu na płeć.

Im lepszy samochód, tym lepszy kierowca

Na szczęście tym, którzy niepewnie czują się za kierownicą, z pomocą przychodzą samochody wyposażone w nowoczesną technologię i systemy, które pomagają kierowcom bezpiecznie dojechać do celu, a potem swobodnie zaparkować. Jak to działa?

Dzięki asystentowi parkowania i kamerom możesz obserwować na ekranie, co dzieje się wokół samochodu. Widok z lotu ptaka, pokazuje w czasie rzeczywistym otoczenie i pozycję auta. Kierowca widzi obraz 360° i wszystkie ewentualne przeszkody, znajdujące się w pobliżu. Takie rozwiązanie znaczenie ułatwia parkowanie i manewrowanie. Świetnie sprawdza się również asystent pasa ruchu, który pomaga utrzymać samochód na pożądanym pasie. W razie niezamierzonej zmiany pasa ruchu (bez uprzedniego zasygnalizowania manewru), asystent wysyła kierowcy ostrzeżenie. Ten system jest szczególnie pomocny, kiedy pokonujesz duże odległości, a koncentracja i skupienie spada z każdym przejechanym kilometrem.