Kultowa lalka - marzenie każdej dziewczynki i symbol kobiecości

Choć narodziła się w 1959 roku, wciąż jest w dobrej formie i atrakcyjna dla wielu pokoleń, "Barbie była namiastką jakiegoś luksusu" - mówi modelka Kamila Szczawińska. Medioznawca Jacek Wasilewski tłumaczy, że lalka ta jest symbolem kobiecości.

Zdjęcie Barbie jest uważana za ikonę, ponieważ występuje w kilkudziesięciu krajach, przechodzi z pokolenia na pokolenie, więc jest doświadczeniem przynajmniej miliarda osób /©123RF/PICSEL

Jedną z fanek kultowych lalek jest Kamila Szczawińska. "Pamiętam, że pierwszą, wymarzoną lalkę Barbie moja mama kupiła mi w Pewexie w Radomiu. Lalka była piękna. Przez lata gromadziłam dla niej akcesoria, np. wannę i samochód. O lalkę bardzo dbałam, a wszystkie elementy odkładałam do specjalnego pudełeczka. W ogóle bardzo długo bawiłam się lalkami, miałam kilkanaście lat. Teraz dzieci jakoś szybciej dojrzewają i szybciej zarzucają te aktywności. Dlatego dbam o to, żeby moje dzieci umiały się nudzić, żeby kreatywnie się bawiły, a nie tylko elektroniką" - mówi modelka.

Szczawińska przyznaje, że sama miała pięć kultowych lalek, zaś jej córka ma ich już z dziesięć. "Co jakiś czas, jak Kalinka dostaje lalki np. w prezencie, to te, którymi się już nie bawi oddajemy innym dziewczynkom, więc te nasze lalki mają drugie i trzecie życie, przechodzą dalej" - opowiada PAP Life.

Dlaczego Szczawińska marzyła właśnie o takiej lalce? "Myślę, że w czasach, w których się wychowywałam, a były to lata 80., 90., było dosyć szaro. Wszystkie domy wyglądały podobnie, te meblościanki, brązy i szarości... Barbie była namiastką jakiegoś luksusu. Lalka w różowym kabriolecie mieszkająca w pałacu z pieskiem była spełnieniem marzeń i dowodem na to, że można żyć szczęśliwie i pięknie" - tłumaczy.

Na polskim rynku ukazał się właśnie album "Barbie The Icon", który jest zbiorem zdjęć, faktów i ciekawostek na temat lalki. O tym, w czym tkwi fenomen jednej z najbardziej legendarnych postaci w historii popkultury opowiedział PAP Life medioznawca Jacek Wasilewski.

"Barbie jest uważana za ikonę, ponieważ występuje w kilkudziesięciu krajach, przechodzi z pokolenia na pokolenie, więc jest doświadczeniem przynajmniej miliarda osób. Właściwie większość dziewczynek z klasy średniej taką lalkę ma, zaś w Stanach każda Amerykanka ma przynajmniej jedną. Ta lalka jest symbolem kobiecości. Czasem przełamuje schematy, np. w momencie, kiedy mamy pierwszą kobietę w kosmosie, wtedy mamy taką edycję lalki. Poprzez to, że taka jest i pokazuje model, że tak może być, utwierdza ten stan rzeczy, który przełamuje schematy. Przez to, że Barbie jest ikoną, wiele wpływowych osób z nią współpracuje, angażując np. do akcji społecznych czy przekazywania pewnych idei" - kwituje ekspert. (PAP Life)

autor: Paulina Persa