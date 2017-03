Litwa znowu modna!

Kiedyś do wschodnich sąsiadów wiodły nas sentymenty. Jednak dziś warto się wybrać na Litwę dla pięknych miast i urzekającej przyrody.

Widok z lotu ptaka na Stare Miasto w Wilnie

Spacer po Wilnie w zakolu rzeki



Miasto zachwyca starówką, zdobionymi kamienicami i wspaniałymi magnackimi rezydencjami. Widać, że jeszcze brakuje pieniędzy, by przywrócić im dawną świetność, ale ma to też swój urok i tworzy niepowtarzalny klimat, którego nie mają inne wypucowane na wysoki połysk miasta. Obowiązkowe punkty do odwiedzenia to: Ostra Brama, Góra Zamkowa z Basztą Giedymina (legendarnego litewskiego władcy), klasztor Bazylianów i Cela Konrada, kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu (jeden z najpiękniejszych barokowych kościołów na całej Litwie) oraz cmentarz na Rossie. A już całkiem dla przyjemności warto pójść do dzielnicy Zarzecze, gdzie znajdziemy galerie, zakłady rzemieślnicze i przytulne knajpki.

Troki - zamek na jeziorze



Zamek w Trokach zbudowany na wyspie na jeziorze Galwe jest symbolem turystycznym Litwy. Nic dziwnego, widok z jeziora, po którym leniwie płyną żaglówki, na ceglaną budowlę z okrągłymi basztami, jest wyjątkowy. Wiosną nie ma jeszcze tłumów, ale od czerwca, gdy zaczynają się imprezy rycerskie, koncerty jazzowe, trzeba się przeciskać w tłumie zwiedzających. Troki, niewielkie miasteczko oddalone od Wilna o 28 km, przyciągają też bogactwem przyrody: malowniczymi dolinami, okazałymi lasami i jeziorami. Można skorzystać z któregoś spa w hotelu, ale przy sprzyjającej pogodzie nic nie zastąpi spaceru wiekową lipową aleją.

Zamek w Kownie

Kowno - poezja!



Drugie co do liczebności miasto na Litwie. Położone u zbiegu dwóch rzek: Niemna i Wilii. Jego starówka, usytuowana między rzekami, należy do bardzo malowniczych. A sam rynek zachwyca XVI- -wiecznym ratuszem, odrestaurowanymi kamieniczkami z czerwonej cegły, gotycką katedrą św. Piotra i Pawła oraz ruinami krzyżackiego zamku. Ale prawdziwym skarbem Kowna są parki. Wybierzmy się do Doliny Mickiewicza, czyli ulubionego szlaku spacerowego poety w czasie, gdy mieszkał w tym mieście. Znajduje się tam granitowa tablica z fragmentem poematu "Grażyna". Dolina znajduje się w parku Ažuolynas, gdzie mieści się także ogród zoologiczny.

Druskienniki - wypoczynek

Popularne uzdrowisko nad Niemnem cieszy się sławą sięgającą czasów międzywojennych. Zaledwie 60 km od granicy znajdziemy krystalicznie czyste powietrze, liczne źródła mineralne i pokłady borowiny! Czeka nas tu możliwość regeneracji i wspaniałe lenistwo w Puszczy Orańsko-Druskiennickiej.

Informacje

By wjechać na Litwę, wystarczy dowód osobisty. Honorowane jest też polskie prawo jazdy. Walutą obowiązującą jest euro.

Uwaga kierowcy! Używanie świateł mijania obowiązuje przez cały rok. Do 1 kwietnia należy używać opon zimowych. Policja drogowa jest szczególnie wyczulona na przekraczanie prędkości: na obszarze zabudowanym maksymalnie 50 km na godzinę.



Zwiedzając zabytki w Wilnie, lepiej uważać na kieszonkowców. W mieście obowiązują strefy płatnego parkowania (0,6-1,6 euro za godzinę). Przy ul. Kosciuškos 1A (Kościuszki) parking 2,90 euro za dobę.



W północnej części Trok mieszkają Karaimi. Mają oni swoją świątynię kienesę (dom modlitwy), szkołę i prowadzą restaurację "Senoji Kibininė". Spróbujcie kibin (kybyn), czyli pierogów z siekanym baranim mięsem.

Dominika Frankowska