Madera - wyspa wiecznej wiosny

Przez okrągły rok wszystko tutaj zieleni się, kwitnie i pachnie. Jak u nas w maju...

Zdjęcie Madera /©123RF/PICSEL

Według legendy, gdy Bóg tworzył Ziemię, chwycił ją w dłonie i ucałował. W tym właśnie miejscu powstała Madera. Rzeczywiście, ta portugalska wyspa zachwyca egzotyczną roślinnością, niezwykłymi pejzażami i czystym powietrzem. Nie ma tu upałów ani zimy (średnia temperatura wynosi ok. 24ºC). Nie jest to więc kurort dla typowych plażowiczów. Za to prawdziwy raj dla tych, którzy szukają wytchnienia w otoczeniu wspaniałej przyrody.

Podróż do innego świata



● Pierwszą niespodzianką jest lądowanie na wyspie. Madera leży niemal pośrodku Oceanu Atlantyckiego, ok. 600 km od północnego wybrzeża Afryki. Otoczona stromymi klifami, wyłania się nagle wśród fal. Samolot siada na jednym z najkrótszych możliwych pasów startowych, co dostarcza pasażerom niezapomnianych wrażeń! Miejscowi żartują, że lądowisko jest jedynym płaskim miejscem, jakie udało się znaleźć na tej górzystej wyspie i mają rację! Na Maderze wszystkie drogi i ścieżki biegną raz górę, raz w dół. Ale dzięki temu krajobrazy wyspy dosłownie zapierają dech w piersiach.



● Wśród wzgórz kryją się urokliwe miasteczka. Na wschodnim wybrzeżu leży stolica wyspy, Funchal, z klimatycznymi wąskimi uliczkami i białymi domami. Niedaleko starówki odnajdziemy dwa polskie akcenty. Pomnik Jana Pawła II, który odwiedził Maderę w 1992 roku oraz popiersie Józefa Piłsudskiego (w latach 30. przebywał na wyspie dla podratowania zdrowia). Nad miastem zawieszona jest kolejka linowa. Jej trasa wiedzie na najwyższy szczyt wyspy - Monte, skąd roztacza się widok na całą okolicę (przejazd w obie strony dla osoby dorosłej kosztuje 15 euro).

● Na wschodnim brzegu wyspy warto odwiedzić malownicze miasteczko Câmara de Lobos. Jego urok obudził artystę nawet w... Winstonie Churchillu, który spędzając tu urlop, malował miejscową zatokę rybacką. W pobliskiej knajpce można obejrzeć pamiątkowe zdjęcia.



● Podróżowanie po wyspie nie jest trudne. Pomiędzy miastami kursują tzw. yellow busy, czyli autobusy z odkrytym dachem. Żółta trasa wiedzie wokół Funchal, a błękitna do Câmara de Lobos i na najsłynniejszy klif Cabo Girao (bilet tam i z powrotem na każdą z tras kosztuje 12 euro od osoby).



Zielone królestwo



● Na Maderze rośliny są nawet na słynnych, urwistych klifach. A każdy gatunek zaskakuje swoim wyglądem i rozmiarami. Można odpocząć w cieniu drzewa konwaliowego lub kilkumetrowego wrzośca. Wyspa słynie też z kwitnących bujnie azalii i strelicji (które są jej symbolem). Nawet ogródki przydomowe wyglądają inaczej, bo zamiast jabłoni kwitną i owocują w nich palmy i inne egzotyczne drzewa. Na Maderze warto więc jak najwięcej spacerować!



● Najwspanialsze i najbardziej niezwykłe okazy roślin (z różnych zakątków świata) można podziwiać w ogrodach botanicznych. Na całej wyspie jest ich kilka. Naprawdę warto odwiedzić choć jeden i na własne oczy zobaczyć imponujące orchidee, kaktusy czy sekwoje. Większość znajduje się w pobliżu miast, więc można tam podejść lub podjechać yellow busem.



● W centralnej części wyspy znajdują się unikatowe, prastare lasy wawrzynowe. Wokół nich unosi się przepiękny zapach olejku laurowego. Takie drzewa porastały Europę kilka milionów lat temu!



Po godzinach? Fiesta!



● Jak każda południowa kraina, Madera słynie też z win i dobrej kuchni. Trzeba spróbować ryby z rusztu z pieczonymi bananami oraz monstera deliciosa, czyli krzyżówki banana i... ananasa! Owoce są tu bardzo tanie, a ich wybór jest ogromny, więc warto się ich najeść do syta!



Anna Jastrzębska



Zdjęcie Madera / ©123RF/PICSEL

Podpowiadamy :

Na Maderę najlepiej jest lecieć tanimi liniami z przesiadką w Lizbonie. W sezonie turystycznym można wybrać lot czarterowy w promocyjnej cenie (od ok. 600 zł/os. w obie strony).

Wczasy na Maderze mają ceny zbliżone do innych popularnych kierunków. Za tygodniowy pobyt z biurem podróży zapłacimy ok. 2500 zł.