Milion Włochów pójdzie tylko do takiej restauracji, gdzie jest internet

Milion Włochów pójdzie tylko do takiej restauracji, gdzie jest dostęp do internetu - wynika z przeprowadzonego sondażu. W jego analizie odnotowano, że obecność wi-fi ma wpływ na coraz więcej zwyczajnych codziennych czynności oraz wybór miejsca na wakacje.

Zdjęcie 83 proc. Włochów w wieku od 18 do 60 lat deklaruje, że nie może obyć się bez internetu w czasie urlopu /©123RF/PICSEL

Przed rozpoczęciem wielkanocnych ferii i dwóch długich weekendów we Włoszech na przełomie kwietnia i maja przedstawiono rezultaty ankiety, które - jak podkreślają media - muszą być ważną wskazówką dla całej branży usługowej i turystycznej.

Zauważa się, że mało przemawia do wyobraźni wynik sondażu, wskazujący, że 5,6 proc. mieszkańców Italii pójdzie do lokalu, w którym jest dostęp do internetu. Ale trzeba pamiętać, że to jest w rzeczywistości około miliona klientów - dodano. Internetu przy stole restauracyjnym bardziej potrzebują kobiety niż mężczyźni.



83 proc. Włochów w wieku od 18 do 60 lat deklaruje, że nie może obyć się bez internetu w czasie urlopu. Jedna trzecia turystów przy wyborze hotelu lub domu wakacyjnego kieruje się dostępem do sieci, najlepiej bezpłatnym.

Dwie trzecie uczestników sondażu, opublikowanego na platformie Facile.it, chce mieć możliwość korzystania z internetu także w samolocie, na co obecnie pozwalają niektóre linie. W tej grupie zdecydowanie przeważają mężczyźni. (PAP Life)