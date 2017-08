Minorka - perełka Balearów

Każdego roku to Hiszpania kradnie wakacyjne show, a szczególnie Baleary i wyspy tego archipelagu: doskonale znane wakacyjne centrum imprez Ibiza i Majorka. Jest jednak jedno miejsce, które warto lepiej poznać - to Minorka.

Zdjęcie Jeśli szukamy rajskich plaż, Minorka to miejsce idealne /©123RF/PICSEL

Jak podkreśla mieszkająca w Hiszpanii Jessie Bush, Minorka to raj dla turystów - piękne piaszczyste plaże, doskonałe restauracje i urocze butikowe hotele. Zatem, jeśli czekają nas wakacje last minute, warto zwrócić swój wzrok właśnie w tym kierunku.

Jeśli szukamy rajskich plaż, Minorka to miejsce idealne. "Hiszpańskie plaże są warte każdej ceny. Każda z nich jest zachwycająca, a równocześnie są one tak różne, surowe i zapierające dech w piersiach klify i krystaliczna, przejrzysta woda" - wyjaśnia na łamach My Domaine Bush.



Cales Cove to, jak opisuje Bush, imponujący przybrzeżny kącik, w którym znajduje się ponad 90 zatoczek. Natomiast Es Calo Blanc to raj dla tych, którzy szukają oazy spokoju. "To mała, przepiękna plaża po południowej stronie wyspy z niewiarygodną błękitną wodą. Do Cala Mitjana mieszkańcy ściągają, aby popływać w tym niezwykłym miejscu, zaś Cala Turqueta, to jak sama nazwa wskazuje plaża z niewiarygodną turkusową wodą, niesamowite miejsce" - zdradza Bush.



Po dniu plażowania w iście rajskim otoczeniu warto wybrać się na spacer po wyspie. Jak podkreśla Jessie Bush, znaczną jej część warto przemierzyć na piechotę. Strudzeni turyści, głodni kulinarnych wrażeń, mogą zatrzymać się w kilku polecanych przez Bush miejscach. Jednym z nich jest Bodegas Binifadet, to lokalna winnica i restauracja serwująca pyszne wina. Ulubionym miejscem Bush jest C'an Olga, to urokliwa restauracja serwująca lokalną kuchnię.



Uwadze turystów nie może umknąć parka narodowy S'Albufera des Grau z bagnami, wydmami i lasami, a także piękna latarnia Favaritx, z której roztacza się piękny widok na wybrzeże Minorki. (PAP Life)