Najlepsze miejsce urlopowe w Europie

Portugalia została uznana najlepszym miejscem do wczasowania w Europie. Z łącznej liczby 37 nagród, jakie przypadły w tym roku temu krajowi podczas ogłoszenia World Travel Awards, jeden to uznanie go za najlepszy kierunek turystyczny na Starym Kontynencie.

Zdjęcie Maderę okrzyknięto najlepszym wyspiarskim zakątkiem Europy /©123RF/PICSEL

Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji jednego z najważniejszych konkursów światowej branży turystycznej odbyło się podczas gali w Sankt Petersburgu. Nagroda dla Portugalii, jako najlepszego kierunku w Europie przyznana została po raz pierwszy w historii tego konkursu.

Jak powiedziała obecna podczas uroczystości ogłoszenia "turystycznych Oscarów" Ana Mendes Godinho, portugalska sekretarz stanu ds. turystyki, wyróżnienie Portugalczycy odbierają z dumą oraz z przeświadczeniem, że "ich kraj jest popularnym celem wizyt".

"Otrzymana nagroda za "najlepszy kierunek turystyczny w Europie" jest wynikiem wysiłku wielu osób, aby uczynić Portugalię celem wizyt turystycznych o wysokiej jakości, zapewniającym wyjątkową ofertę na całym swoim terytorium" - powiedziała Ana Godinho.

Wśród 37 nagród, jakie w ramach World Travel Awards otrzymała Portugalią, są m.in. tytuły za najlepsze plaże, jakie przyznano Algarve, najlepszą firmę obsługującą rejsowe statki rzeczne - Douro Azul, a także za najlepszy wyspiarski zakątek Europy, którym okrzyknięto Maderę.

Zdjęcie Algarve / ©123RF/PICSEL

Jak powiedziała lizbońska specjalistka ds. turystyki Ana Sena nagrody przyznane w tym roku dla portugalskiej turystyki są wypadkową kilku czynników cenionych dziś przez europejskich urlopowiczów.

"Wśród niewątpliwych walorów naszego kraju turyści docierający dziś masowo do Portugalii wyróżniają dobrą relację ceny, do jakości oferty, wysoki poziom bezpieczeństwa, ciepły klimat, a przede wszystkim dużą gościnność mieszkańców naszego kraju", wskazała Sena.

Z szacunków rządu Portugalii wynika, że do tego kraju przybędzie w tym roku rekordowa liczba zagranicznych urlopowiczów. Do grudnia br. ma być ich tam łącznie ponad 21 mln.

Znaczny wpływ na turystyczny rekord będzie mieć obchodzony w tym roku w Fatimie jubileusz stulecia objawień maryjnych. Do końca tego roku spodziewanych jest w tym sanktuarium około 8 mln gości.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP Life)