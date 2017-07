Najwyższa modelka świata walczy o rekord Guinnessa

Świat modelingu nie przestaje nas zaskakiwać! Oczywiście wciąż liczy się wzrost i szczupła sylwetka, ale szansę na międzynarodową sławę dostają coraz częściej kobiety odstające od norm, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić. Karierę robią więc modelki z bielactwem, albinoski, a nawet babcie, z których najstarsza skończyła już dawno 90 lat! Teraz przyszedł czas na właścicielkę najdłuższych nóg na świecie.

Zdjęcie Ekaterina Lisina z koleżankami z drużyny /East News

Ekaterina Lisina to rosyjska modelka i sportsmenka obdarzona wzrostem, którego nie powstydziłby się niejeden koszykarz! 29-latka ma aż 206 centymetrów wzrostu, co czyni ją najwyższą modelką świata. Same nogi Ekateriny mają 134 centymetry i mogą niedługo trafić do Księgi Rekordów Guinnessa. Eketarina nie jest jednak wyjątkiem. Świat mody coraz częściej przekonuje nas, że inność może być dużym atutem!





Wszystkiemu winna Kate

Gdy w 1988 Sarah Doukas, właścicielka agencji modelek, wypatrzyła na lotnisku młodziutką Kate Moss nie sądziła, że właśnie rozpoczęła największą rewolucję w świecie mody. Kate miała wtedy zaledwie 14 lat, była przerażająco chuda, zdecydowanie za niska i obdarzona mocno dyskusyjną urodą. Na wybiegach królowały wtedy Cindy Crawford, Naomi Campbell i Claudia Schiffer - przy nich Kate wyglądała jak mały, niedożywiony chłopiec. Sarah Doukas postanowiła jednak zaryzykować - dziś jest agentką ikony stylu i legendy światowego modelingu.

Moment, w którym Doukas postanowiła zrobić z Kate międzynarodową gwiazdę ma dziś symboliczne znaczenie. Kariera modelki jest fenomenem w świecie mody i trudno oprzeć się wrażeniu, że utorowała ona drogę innym, obdarzonym dyskusyjną urodą kobietom. Świat mody poszedł jednak o krok dalej...



Od kilku lat niesamowitą karierę robi chociażby Chantelle Brown, znana też jako Winnie Harlow. Popularność przyniósł jej program America's Next Top Model, w którym dotarła do samego finału. Dziś ma na koncie kampanie reklamowe takich marek jak Sprite czy Swarovsky, pojawiła się również na okładkach Glamour i Cosmopolitan. Chantelle cierpi na ciężką postać bielactwa, a jej skóra regularnie traci pigment...





Karierę robi również Thando Hopa, afrykańska modelka, aktorka i pisarka, która za cel postanowiła sobie walkę z uprzedzeniami. Thando jest albinoską i od dziecka musiała walczyć z własnymi kompleksami i agresją rówieśników, która jak sama przyznaje, zniszczyła jej dzieciństwo. Tą samą walkę musiała stoczyć Ekaterina - niesamowity wzrost nie przysparzał jej popularności, a rówieśnicy potrafili być dla niej okrutni.





Od sportsmenki do modelki

Ekaterina od najmłodszych lat starała się wykorzystać swoje warunki fizyczne. Już w dzieciństwie postawiła na sport i dołączyła do drużyny koszykówki, z którą zdobyła nawet brązowy medal olimpijski. Wciąż marzyła jednak o karierze modelki. Póki co musiała radzić sobie jednak z problemami dnia powszedniego - prawdziwym wyzwaniem był dla niej chociażby zakup pasujących ubrań.



Atletyczna sylwetka Ekateriny nie dodawała jej też kobiecości. Dziś przyznaje, że dopiero ciąża pomogła jej zaakceptować siebie:



- W ciąży nabrałam kształtów i poczułam się kobieco. Wcześniej miałam figurę nastolatki - przyznaje.





Była sportsmenka planuje profesjonalną karierę w modelingu. Idąc śladem swoich słynnych koleżanek stawia na inność, która dla wielu modelek stała się przepustką do kariery. Ekaterina liczy również na wpis do Księgi Rekordów Guinnessa - jest przekonana, że posiada najdłuższe nogi na świecie. Jak myślicie, zrobi karierę?