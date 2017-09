Napój, który może zrewolucjonizować rynek alkoholi

Na świecie szybko rośnie popyt na vinho verde, czyli wytwarzane w północno-zachodniej Portugalii tzw. zielone wino. Jego zagraniczna sprzedaż osiągnęła w tym roku rekordową wartość.

Zdjęcie Zielone wino produkuje się z bardzo młodych winogron /©123RF/PICSEL

Jak poinformował Manuel Pinheiro, szef promującej vinho verde Komisji Winiarskiej Regionu Zielonych Win (CVRVV), w ciągu siedmiu miesięcy bieżącego roku eksport tego oryginalnego trunku zwiększył się do poziomu 42,7 mln euro.



"Oznacza to historyczny, rekordowy wynik. W stosunku do takiego samego okresu w minionym roku eksport zielonych win wzrósł o ponad 2,6 mln euro" - ujawnił Manuel Pinheiro. Portugalski ekspert ds. win wyjaśnił, że vinho verde w największych ilościach sprzedawane jest podczas pierwszej połowy roku z uwagi na fakt, że jego konsumpcja najwyższa jest w sezonie letnim. "Dlatego właśnie już teraz możemy spodziewać się, że cały bieżący rok będzie rekordowy" - dodał Pinheiro.



W ocenie specjalistów zwiększeniu zagranicznej sprzedaży win zielonych sprzyja rosnąca liczba turystów przybywających do Portugalii. Do grudnia powinna tam dotrzeć rekordowa liczba ponad 21 mln zagranicznych urlopowiczów. "Zielone wino coraz częściej zabierane jest przez turystów w drogę powrotną do swoich krajów jako prezent. Sprzyja to popularyzacji tego oryginalnego trunku na rynkach zagranicznych" - powiedział PAP Life lizboński ekspert ds. alkoholi Helder Silva.



Vinho verde to trunek, który jest tylko nieznacznie zielonkawy. Nazwa ma związek z jego wiekiem, gdyż jest ono wyrabiane z młodych winogron. Wino, które powstaje tylko w regionie Minho, ma zazwyczaj białą wersję, choć istnieje także czerwona, a nawet różowa.



Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP Life)