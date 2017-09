Nieodkryte zagłębia grzybowe

Zbieranie grzybów to nie lada frajda, zwłaszcza gdy nie ma w lesie tłumu grzybiarzy. Są miejsca, gdzie piękne okazy będą czekały tylko na nas!

Zdjęcie W lasach w dolinie Dunajca jest raj dla grzybiarzy /©123RF/PICSEL

Lasy wśród dolin środkowego Dunajca

Dlaczego polecamy to miejsce? Ponieważ mokre lasy wśród dolin Dunajca tworzą grzybom doskonałe warunki. Zatrzęsienie prawdziwków, maślaków i podgrzybków jest zwłaszcza w okolicach Dębicy i Dąbrowy Tarnowskiej, Tuchowa, Ciężkowic i Jastrzębiej. Dodatkowe atrakcje w okolicy:

- Rezerwat przyrody ,,Skamieniałe miasto" (około Ciężkowic) - malownicze grupy skał piaskowcowych. Istniał tu ponoć niegdyś gród, który skamieniał wraz z mieszkańcami za niegodziwe postępki władcy.



- W miejscowości Kąśna Dolna jest dawna posiadłość Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego pianisty (dziś muzeum).



- Spływ Dunajcem (jesienią są najpiękniejsze widoki).

Lasy wokół Jeziora Wdzydze (Kaszuby)

Dlaczego polecamy to miejsce? Bo to najbardziej "zagrzybiona" część Borów Tucholskich - lasy sosnowe, wśród których rosną też drzewa liściaste, co sprzyja wysypowi borowików, podgrzybków, koźlarzy, maślaków, miodówek, kurek i rydzów.



Dodatkowe atrakcje w okolicy:



- Najwyższe wzgórze morenowe - Wieżyca (po kaszubsku Wieżëca), położone w gminie Stężyca. Na wierzchołku Wieżycy jest platforma widokowa.

- Kręgi Kamienne w Odrach na terenie Borów Tucholskich. Mają średnicę 15-33 m i zbudowane są z wystających ponad powierzchnię ziemi głazów. Historia ich powstania do dzisiaj nie jest dokładnie wyjaśniona. Oceniane są na I-III wiek naszej ery.

Lasy przy Połoninie Caryńskiej i Wetlińskiej

Dlaczego polecamy to miejsce? Jest tu prawdziwy wysyp grzybów na początku jesieni, zwłaszcza w okolicach miejscowości: Wetlina, Zatwarnica, Dwernik, Otryt, Cisna i Smolnik. A na rydze można wybrać się do lasu koło Czarnej.



Dodatkowe atrakcje w okolicy:

- Wejście na Tarnicę - najwyższy i najpiękniejszy szczyt w Bieszczadach.



- Bieszczadzka Ciuchcia, na którą możemy wsiąść w Majdanie koło Cisnej (tu jest główna stacja Bieszczadzkiej Kolei Wąskotorowej). Na życzenie turystów kolejka zatrzymuje się w dowolnym miejscu trasy, może uda się znaleźć grzyby po drodze!



- Skansen w Sanoku, gdzie prezentowana jest kultura polsko-ukraińskiego pogranicza.

Lasy wokół Tanwii (Roztocze)

Dlaczego polecamy to miejsce? Okoliczne lasy pełne są grzybów, zwłaszcza dorodnych podgrzybków, maślaków, opieniek, rydzów i kurek. Warte odwiedzenia są zwłaszcza lasy położone w okolicy Zwierzyńca i Krasnobrodu.



Dodatkowe atrakcje:

- Piękne, dzikie tereny Roztoczańskiego Parku Narodowego.



- Zagroda Guciów, skansen w Guciowie (30 km od Zamościa, ok. 10 km od Zwierzyńca). Można tu zobaczyć stare chałupy porośnięte mchem, nauczyć się piec wiejski chleb i kupić oryginalną pamiątkę.

Zdjęcie Kurki / ©123RF/PICSEL

Sześć pysznych gatunków: Gdzie ich szukać?



1. Kurki

Najwięcej jest ich w lasach sosnowo-świerkowych. Rosną w sporych "stadach", są łatwe do zauważenia.



2. Kozaki



Zarówno te o brązowych, jak i czerwonych kapeluszach, rosną pod brzozami, topolami i osikami. Szukaj ich zwłaszcza na obrzeżach lasów i pól, wśród krzaków i traw. Oczywiście najlepiej po deszczach.



3. Borowiki



Wolą lasy świerkowe i dębowe, rosną w miejscach zacienionych, na poboczach, pod wysokimi drzewami obrośniętymi mchem. Jeśli znajdziesz prawdziwka, zawsze poszukaj w pobliżu, czy nie ma on towarzystwa.



4. Podgrzybki



Znajdziemy w lasach iglastych i mieszanych - potrafią rosnąć dużymi grupami.



5. Rydze



Można spotkać w leśnych rowach, także w młodnikach iglastych, na piaszczystych glebach, najczęściej pod sosnami.



6. Maślaki



Rosną pod sosnami na piaszczystej glebie, ale też pod osikami, brzozami, topolami. Największy wysyp - we wrześniu.

Trzy grzybowe specjały



Susz grzybowy: Najlepsze do suszenia są: borowiki, podgrzybki, koźlarze, bo mają tzw. gąbkę pod kapeluszem, i są niezwykle aromatyczne.



Sos maślakowy: Maślaki też pięknie pachną, więc warto dodawać je do sosów. Sprawią, że będzie zawiesisty (ale uwaga: muszą zostać obrane z ciężkostrawnej skórki).



Rydze smażone i marynowane: Najlepiej smażyć w całości na maśle, z dodatkiem czosnku, na dużym ogniu. Do marynowanych zalewa powinna być łagodna: na 1 szkl. octu na 3-4 szkl. wody.