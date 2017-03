Nieprawdopodobne rzeźby z... jedzenia!

Japoński artysta - Gaku, swoimi arcydziełami zrobił na Instagramie nie małe zamieszanie. Oczywiście, w sensie pozytywnym. Swoją kreatywność przełożył na owoce i warzywa, z których wykonał rzeźby!

Swoje prace Gaku zaczął publikować na Instagramie około 8 miesięcy temu. Praktykuje tradycyjną, japońską sztukę mikimono co dosłownie oznacza - "obnażony produkt". Już od XVI wieku ta forma przedstawiania warzyw i owoców stała się popularna w Japonii, a niedługo później również w Tajlandii. Dziś jest to tradycyjny, kulinarny rytuał w obu krajach. Ze względu na zmianę wyglądu owoców i warzyw podczas utleniania, rzeźby muszą być wykonywane bardzo szybko, co jest dodatkową motywacją dla artysty. Po zakończeniu prac, Gaku zjada swoje dzieła. Zobaczcie, jak wyglądają jego rzeźby!

Rzodkiewki z tymi wzorami wyglądają niesamowicie! Aż szkoda zjadać!



Tak wykonana praca wymaga niezwykłej precyzji. Efekt jest piękny!



Krokodyl z ziemniaków? Czemu nie!



A wam jak się podobają dzieła Gaku?