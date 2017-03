Od szablonu po design – jak w ciągu 25 lat urządzili się Polacy

Na przestrzeni lat, na rynku systematycznie pojawiają się nowe trendy meblowe, promujące funkcjonalne i estetyczne rozwiązania. Mając do dyspozycji szeroki wachlarz gotowych i projektowanych na wymiar mebli, możemy dziś sprytnie zagospodarować każdą, nawet niewielką przestrzeń. Zobacz, jak wyglądały polskie mieszkania wcześniej i jak zmieniło się ich oblicze dzisiaj.

PRL-owski szyk

Kiedyś na salonach królowały regały i meblościanki z sosny, jasnych i ciemnych jesionów z połyskiem lub z płyty paździerzowej. Meblościanki z połyskującymi frontami, to był prawdziwy hit i często jedyny dostępny model mebli na rynku. Te "meble segmentowe" składały się z kilku części, które po zmontowaniu zajmowały całą ścianę i można je było komponować ze sobą w różny sposób. Na przeszklonych półkach prezentowano białe i kolorowe kryształy lub serwisy kawowe, a w zamykanych barkach przechowywano rodzinne skarby. Rozkładane wersalki, obite zwykłym materiałem, za dnia służyły jako zestaw wypoczynkowy, a w nocy jako łóżka sypialniane.



Klienci nie mieli zbyt wielu możliwości wyboru i zadowalali się tym, co aktualnie było dostępne w sklepie. Ograniczone możliwości asortymentu, powodowały, że domownicy dostosowywali do mebli - często wystanych w długich kolejkach - swoje potrzeby, idąc niejednokrotnie na kompromis i rezygnując z ciekawego wyglądu oraz indywidualizmu jedynie na rzecz funkcjonalności. Meblościankę można było urozmaicić np. poprzez wstawienie do niej opuszczanego łóżka czy blatu biurka i w ten sposób otrzymywało się półko-tapczan, często goszczący w pokojach dziecięcych. O projektowaniu wnętrz i aranżowaniu przestrzeni nikt wtedy specjalnie nie myślał.



Nowe możliwości

Szafa, która pierwotnie była meblem usytuowanym głównie w przedpokoju, wraz z pojawieniem się szaf na wymiar z drzwiami przesuwnymi wypełnionymi lustrem, zagościła też w sypialniach, jako praktyczny mebel do przechowywania. Miejsce jesionów i połysków zajęły biel, buk, olcha i dąb. Obecnie szafa to coś więcej niż mebel, ponieważ dzięki swojej różnorodności idealnie komponuje się z każdym pomieszczeniem, stając się niejednokrotnie elementem ozdobnym we wnętrzu.

- Jakość i wymiar produktu to dziś nie wszystko. Konsumenci chcą, żeby ich meble nie tylko dobrze się prezentowały, ale też by tworzyły spójną kompozycję wpasowaną w domową przestrzeń i panujący w niej klimat. Taką możliwość dają nam meble na wymiar, dzięki którym możemy zaaranżować i dobrze wykorzystać każdy, nawet nieustawny kąt. Dostępna na rynku mnogość kombinacji materiałów, ich kolorystyki i ciekawych faktur, zapewnia nam nieograniczone możliwości indywidualnej aranżacji wnętrz, a przede wszystkim wyrażenie siebie i swojego stylu - radzi Monika Szczęsny, projektantka wnętrz firmy Komandor.

Dzięki meblom wykonanym na indywidualne zamówienie, jesteśmy w stanie zagospodarować miejsce od podłogi aż po sufit, a także zaadaptować mało ustawne i nietypowe wnęki. Regały i meble modułowe, wykonane w dowolnych kolorach, współgrających z naszym gustem i aktualnymi trendami, wpasowują się doskonale w zakamarki pomieszczenia, natomiast szafy przesuwne z eleganckimi drzwiami stają się ozdobą całego salonu oraz miejscem, w którym można w przemyślany sposób schować odzież i inne akcesoria.

Sprytne rozwiązania

Możliwość zaprojektowania szaf na wymiar, m.in. wybrania ich koloru, materiału, formy, wyposażenia, ilości drzwi i sposobu otwierania, sprawiła, że stały się one hitem sprzedażowym i zostały uznane przez użytkowników za jeden z najbardziej praktycznych produktów ćwierćwiecza.

- W ciągu 25 lat przeszliśmy długą drogę od samej szafy, poprzez poszczególne jej elementy, innowacyjne systemy, akcesoria, nowe produkty w postaci drzwi przesuwnych i podwieszanych, aż do stworzenia mebli na wymiar do każdego pomieszczenia - mówi Monika Szczęsny - W szafie możemy pomieścić nie tylko ubrania, ale także wygospodarować przestrzeń gospodarczą, w której schowamy deskę do prasowania, żelazko, suszarkę czy odkurzacz. To doskonały sposób na przechowywanie tych niewygodnych i na pewno mało atrakcyjnych przedmiotów, które zwłaszcza w blokach lub mniejszych domach, muszą mieć swoje miejsce - dodaje.



Skrojone na wymiar

Na rynku dostępna jest niezwykle bogata ilość dodatkowych akcesoriów do szaf, w tym różnego rodzaju wieszaków, drążków, koszy czy dodatkowych półek. Zastosowanie drzwi przesuwnych, uchylnych lub składanych, oszczędza nie tylko miejsce, ale też pozwala uczynić szafę głębszą i pojemniejszą. Bogata gama kolorystyczna oraz różnorodne materiały, z których wykonane są fronty szaf (płyta laminowana, szkła lakierowane, fornir czy panele 3D), pozwalają na komponowanie oryginalnych zestawień pasujących do każdego pomieszczenia i ukochanego przez nas stylu w architekturze i designie. Dodatkowymi atutami nowoczesnych szaf są m.in. oświetlenie LED oraz domykacz z systemem otwierania Comfort Touch - naciśnij i otwórz, który nie wymaga stosowania ramek i uchwytów, a także wiele innych elementów, wpływających na estetykę i jakość ich użytkowania.



Szafa może sprytnie połączyć się z regałem lub ukryć w sobie szafkę RTV, ale nie jest już klasyczną meblościanką zbudowaną z modułów, jak to było przed laty. Dzisiaj mamy dużą swobodę w kreowaniu jej wyglądu, koloru, rozmiaru i funkcjonalności, a to daje nam duże pole do popisu przy aranżacji wnętrza.

Idealnie dopasowane

Urządzając dziś przestrzeń domu czy mieszkania możemy wybierać spośród różnorodnych wariantów i aranżować nasze wnętrze dopasowując je do różnych stylów: art deco, shabby shic, kolonialnego, nowoczesnego, skandynawskiego, czy rustykalnego lub łączyć je ze sobą, w sposób jaki nam odpowiada. Sami decydujemy co nam się najbardziej podoba, w czym czujemy się komfortowo i jak ma wyglądać nasze mieszkanie. Wybierając odpowiednie meble z dużej gamy stołów, komód, szafek RTV czy regałów, możemy zaprojektować każde pomieszczenie oryginalnie, funkcjonalnie oraz dopasować je do naszych wyobrażeń, bez kompromisów i ustępstw.

Czasy ograniczonej dostępności produktów, bylejakości i szablonowości na szczęście już dawno mamy za sobą, chociaż niektóre elementy przeszłości doskonale odnajdują się w nowoczesnym świecie. Obecnie możemy mieć ewentualnie problem z tym, na co konkretnego powinniśmy się zdecydować, ale zawsze warto słuchać samego siebie. Brak określonego, łatwego do zdefiniowania stylu, to też styl, to indywidualizm, który najlepiej odzwierciedla i opisuje nas samych.