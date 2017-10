Pierwsze urodziny Mercure Kraków Stare Miasto

Wielkie nazwiska, dobrze znane twarze, ciekawy program artystyczny, typowo krakowskie przysmaki i lekcja historii w tle – 12. października Hotel Mercure Kraków Stare Miasto świętował swoje pierwsze urodziny. Na uroczystej gali, która odbyła się w czwartkowy wieczór, pojawiło się ponad 200 osób. Spotkanie poprowadziła Monika Zamachowska, popularna dziennikarka i prezenterka telewizyjna.

Zdjęcie Projekty Barbary Piekut prezentowała m.in. Anna Piszczałka /Agata Dąbrowska /materiały prasowe

Urodziny z przytupem

Podczas części oficjalnej, zgromadzonych gości w tym osobistości ze świata kultury, sztuki, biznesu i mody, kolejno powitali: Gillesa Clavies - Prezes Zarządu Orbis, Stephen Hadley - Lider Regionalny Kraków Katowice oraz Tomasz Schweda - Dyrektor Operacyjny Hotelu. Uroczystość była świetną okazją do przedstawienia historii oraz idei powstania Hotelu Kraków Stare Miasto oraz zaprezentowania planów rozwoju obiektu na kolejne dekady.

- Pierwszy rok pokazał nam, że krakowska baza hotelowa potrzebowała nowoczesnego miejsca, z przywiązaniem do tradycji i z lekcją historii w tle. Przez 12-cie miesięcy aktywnej działalności na rynku gościliśmy wiele osób, przedstawicieli świata kultury, nauki, polityki i sportu. Byliśmy gospodarzami wydarzeń korporacyjnych, imprez okolicznościowych, a także prestiżowych konferencji. To wszystko dzięki naszym pracownikom, którzy definiują to miejsce i dostarczają wyjątkowego doświadczenia dla naszych gości - zaznaczył Tomasz Schweda.

Mnóstwo atrakcji

Wieczór uświetniły koncerty Filipa Małka - utalentowanego pracownika hotelu Mercure oraz Agaty Nizińskiej - popularnej aktorki i piosenkarki. Istotnym punktem wydarzenia, był pokaz kolekcji Barbary Piekut w ramach Mercure Fashion Night, który postanowiono połączyć z wielką galą urodzinową hotelu. Projektantka zaprezentowała swoją najnowszą kolekcję "Elements" - niezwykle sensualną i kobiecą, ale z również z lekką nutką awangardy. Z okazji urodzin hotel przygotował szereg atrakcji dla swoich gości i pracowników. Na wszystkich odwiedzających czekały regionalne pyszności, słodki tort oraz powitalne drinki urodzinowe w restauracji hotelowej Winestone.

Zdjęcie Pokaz mody Barbary Piekut / Agata Dąbrowska / materiały prasowe

Zdjęcie Imprezę poprowadziła Monika Zamachowska / materiały prasowe

Zdjęcie Projektantka Barbara Piekut i stylista choreograf Jarosław Szado / materiały prasowe

Zdjęcie Uczestniczki programu Supermodelka Plus Size / materiały prasowe

Zdjęcie Wieczór uświetnił koncert Agaty Nizińskiej / materiały prasowe

Hotel inspirowany historią

Mercure Kraków Stare Miasto to nowoczesny hotel usytuowany w samym sercu stolicy małopolski. Swoim gościom oferuje 198 przestronnych, wygodnych pokoi

o wysokim standardzie. Wnętrza hotelu oddają duszę krakowskiego klimatu i dobrego stylu. Przykładem tego są m.in. fotele przypominające królewski tron,

złote lampy nawiązujące designem do królewskich koron, dywany przypominające arrasy, a także posadzka w lobby, wykonana na wzór tej znajdującej się na

Wawelu. W recepcji wita gości multimedialny portret Barbary Radziwiłłówny, który co kilkanaście minut ożywa, zabierając ich na wędrówkę po Krakowie.

Atrakcją jest też brand wall marki Mercure, czyli czterometrowa ściana w nowoczesnym lobby z wydrukowanymi w technologii 3D kopiami Głów Wawelskich.