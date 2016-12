Plastikowe pająki, chowanie mioteł, drewniany pieniek czy bazylia - co kraj to świąteczny obyczaj

Norwegowie w Wigilię chowają wszystkie miotły, w Bułgarii po kolacji wigilijnej rodzina zostawia na noc w pełni zastawiony stół, a w Grecji, obok świątecznego drzewka, domy dekorowane są wiązką bazylii. Na Islandii zaś niegrzeczne dzieci mogą spodziewać się...zgniłego ziemniaka.

Zdjęcie Święta w Norwegii zaskakują! /©123RF/PICSEL

W Polsce tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia są niezwykle bogate, ale również w innych europejskich krajach można znaleźć unikalne zwyczaje świąteczne - informuje biuro podróży tripsta.pl.

W Bułgarii po skończonej uczcie wigilijnej rodzina zostawia na noc w pełni zastawiony stół. Wierzy się bowiem, że tej nocy domy odwiedzają duchy zmarłych przodków, które także powinny mieć możliwość skosztowania świątecznych przysmaków.



W Austrii, podobnie jak w Polsce, choinkę zgodnie z tradycją powinno ubierać się w Wigilię. Na drzewku wieszane są światełka i łańcuchy oraz słodycze - najczęściej czekoladowe butelki wypełnione likierem i pierścienie z bezy w pastelowych kolorach. Pod choinką nie ma jednak prezentów. Dzieci dostają je 6 grudnia - przynosi je św. Mikołaj wraz z włochatym i rogatym Krampusem. Jego rolą jest straszenie dzieci, a tym niegrzecznym wręcza rózgi lub grudki węgla.

Z kolei dzieci na Islandii otrzymują prezenty od Yuletide-lads, magicznych elfów pochodzących z gór, które słyną z psikusów robionych ludziom. Odwiedzają one najmłodszych przez kolejne trzynaście dni, od 12 grudnia aż do Wigilii. Tym grzecznym zostawiają w butach postawionych na parapecie słodycze i drobne upominki, niegrzeczne dzieci natomiast mogą się spodziewać zgniłego ziemniaka.



Norwegowie w Wigilię chowają wszystkie miotły. Wierzą bowiem, że tego dnia przerażające czarownice błąkają się po ziemi i szukają mioteł które kradną, aby ulecieć w dal.

Katalońska tradycja związana jest z Tio de Nadal - świątecznym pieńkiem, który pojawia się w domach i na ulicach miast. Uśmiechnięty kawałek drewna przykrywany jest z jednej strony kocem, pod którym dzieci znajdują drobne prezenty: słodycze i zabawki. Żeby je dostać, należy w Wigilię lub Boże Narodzenie uderzać figurkę kijem, śpiewając specjalną piosenką. Uderzanie ma poprawić jej trawienie, dzięki czemu upominki łatwiej "wypadają". Jeśli w prezencie otrzyma się czosnek lub cebulę to oznacza koniec słodyczy na ten rok.



Na Ukrainie jedną z najważniejszych ozdób choinkowych jest plastikowy pająk. Jest to nawiązanie do starej legendy o ubogiej rodzinie, która w święta nie miała czym przystroić drzewka. Symboliczny pająk ma przynosić pomyślność w nadchodzącym roku i chronić od niedostatku.

W Grecji zaś, obok świątecznego drzewka, domy dekorowane są wiązką bazylii, która zanurzana jest w płytkiej, drewnianej misie. Najczęściej gospodyni bazylią przywiązaną do krzyża skrapla mieszkanie wodą święconą, aby chronić je od złych duchów. Wierzy się, że mogą one pojawić się tylko w okresie między Bożym Narodzeniem a świętem Trzech Króli, dostając się do domów przez kominy. Dlatego też w tych dniach Grecy palą w kominkach, udaremniając złym mocom wtargnięcie do środka. (PAP Life)