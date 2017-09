Pod słońcem Toskanii

Takich wspaniałych pejzaży, malowniczych miasteczek, wzgórz z cyprysami i winnicami oblanych niezwykłym światłem, nie ma nigdzie indziej na świecie. Kto raz trafił do Toskanii, ten marzy o tym, by tam powrócić.

Pienza - miejsce jak z widokówki

Maleńka Pienza to piękno Toskanii w miniaturze. Kamienne domy i malownicze uliczki, widoki na doliny porośnięte winoroślą i wieki historii zapisanych w starych murach. A do tego toskańskie czerwone wina i miejscowy owczy ser pecorino... Największym bogactwem miasteczka jest jednak zapierająca dech w piersiach panorama doliny Val d’Orcia, którą można podziwiać z miejskich murów. To właśnie przejazd przez tę dolinę zagwarantuje nam ujrzenie pejzaży Toskanii, jakie znamy z licznych filmów i dzieł sztuki.

Siena z czasów katedr

Katedra w Sienie to cud gotyckiej architektury z piękną koronkową fasadą. Jej wnętrze jest skarbcem dzieł sztuki. Można tu podziwiać rzeźbiarskie arcydzieła Michała Anioła i Donatella. Uwagę zwraca mozaikowa posadzka z kawałków kolorowego marmuru. Siena słynie też z głównego placu w kształcie muszli, na którym odbywają się słynne konne wyścigi Palio.

Piza z krzywą wieżą

Leżąca na rzeką Arno Piza kiedyś była rzymskim portem wojennym. Po wiekach Arno odcięła miasto od morza. Największą jego atrakcją jest Piazza dei Miracoli (plac cudów), na którym znajduje się słynna krzywa wieża, katedra, baptysterium i cmentarz. Wieża to w rzeczywistości dzwonnica katedralna, którą budowano przez ponad sto lat. Zaczęła się przechylać już kilka lat po rozpoczęciu budowy, obecnie po pracach stabilizujących, ryzyko jej zawalenia jest niewielkie.

San Gimignano - średniowieczny Manhattan

Już z daleka widać jego najeżone 14 wieżami mury obronne. Mają różną wysokość i pochodzą z okresu od XI do XIII wieku. Służyły dawnym mieszkańcom za schronienie podczas najazdów na miasto. San Gimignano przetrwało do naszych czasów w prawie niezmienionym stanie. Chodząc jego wąskimi uliczkami i podziwiając otaczające nas zabytki, mamy wrażenie jakby czas zatrzymał się tu wieki temu.

Montepulciano stolica wina

Malowniczo położone na wapiennym urwisku miasteczko założyli Etruskowie. Kamieniczki z XVI w. kryją liczne sklepy z winem, gdyż tu wytwarza się znakomite czerwone Vino Nobile di Montepulciano. Miasteczko dosłownie tonie w kwiatach, pięknie wyglądających na tle szarych murów. Życie tętni na Piazza Grande, a wielbiciele sagi "Zmierzch" poznają, że tu właśnie kręcono sceny do tego filmu.

Elba wyspa Napoleona

Znajduje się tylko 12 km od stałego lądu i administracyjnie jest częścią Toskanii. Elba jest trzecią co do wielkości wyspą Włoch. Otacza ją lazurowe morze, ma 17 km plaż położonych w malowniczych zatokach i granitowe góry. Cesarz Francuzów, Bonaparte przebywał tu rok na zesłaniu. Mieszkał w rezydencji dei Mulini, gdzie można zobaczyć m.in. jego gabinet z biurkiem i imponujące łóżko, na którym sypiał.

La Verna cudowne sanktuarium

Do Chiusi della Verna licznie przybywają pielgrzymi. Ponad nim wznosi się bowiem góra La Verna (Alwernia), gdzie znajduje się sanktuarium, wybudowane w miejscu, w którym w 1224 r. święty Franciszek został obdarzony stygmatami. W XIII- -wiecznej Kaplicy Stygmatyzacji kamienna płyta wskazuje miejsce, w którym zdarzył się ten cud. W świątyni są też relikwie świętego.

Florencja - chwała i duma Medyceuszy

Ród di Medici uczynił to miasto potęgą i sprawił, że dotychczas zachwyca klejnotami architektury i sztuki. Nad Florencją góruje ogromna kopuła katedry, jedna z największych na świecie. Przed Palazzo Vecchio wzrok przyciąga posąg Dawida, replika rzeźby Michała Anioła (oryginał jest w muzeum). Miasto zachwyca na każdym kroku, ale koniecznie trzeba odwiedzić Galerię Uffizi, by obejrzeć arcydzieła mistrzów renesansu.