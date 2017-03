Polacy nie lubią swoich miejsc pracy?

Ponad połowa Polaków wolałaby zmienić przestrzeń, w jakiej pracuje - wynika z badania "Jak lubią pracować Polacy" - Chcemy pracować elastycznie i mieć większą swobodę wyboru godzin oraz miejsca pracy - komentuje dla PAP Life Adam Lis.

Zdjęcie Nowoczesne technologie całkowicie zmieniły sposób życia ludzi i tego, jak pracują na całym świecie /©123RF/PICSEL

Z badania przeprowadzonego w styczniu przez Kantar TNS Polska wynika, że więcej niż co drugi Polak wolałby zmienić przestrzeń, w jakiej pracuje. 36 proc. osób przyznaje, że obowiązki zawodowe wykonuje także w czasie wolnym, a co trzeci badany często pracuje w domu. Dla respondentów w pracy najważniejsza jest dobra atmosfera, właściwe warunki i wygodny dojazd do biura. Ponad połowa badanych deklaruje, że efektywnie pracuje jedynie przez 4-6 h w ciągu dnia.

Reklama

Zdaniem Adama Lisa z Brain Embassy, które zleciło badanie, tym, co najbardziej zaskakuje, jest wysoki odsetek Polaków (42 proc.), którzy chcieliby pracować inaczej niż w tradycyjny sposób.



- Nowoczesne technologie całkowicie zmieniły sposób życia ludzi i tego, jak pracują na całym świecie. Badanie wyraźnie pokazało, że te zmiany są również bardzo widoczne w Polsce. Chcemy pracować elastycznie i mieć większą swobodę wyboru godzin oraz miejsca pracy - najlepiej takiego, które pobudzi naszą kreatywność. Co ciekawe, zwolennikami takich nowoczesnych form pracy nie są tylko osoby młode, ale również te powyżej 40. i 50. roku życia, a to, co je łączy, to duża otwartość na zmiany - tłumaczy Lis. (PAP Life).