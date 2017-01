Polacy robią postanowienia noworoczne, ale się ich nie trzymają

Połowa Polaków robi postanowienia noworoczne, ale przez cały rok trzyma się ich 9,2 proc. - wynika z badań - Postanowienia noworoczne okazują się mitem - mówi PAP Life socjolog Piotr Zimolzak. Najszybciej poddajemy się już w pierwszych tygodniach po Nowym Roku.

Zdjęcie Regularne wizyty na siłowni to jedno z najczęstszych postanowień noworocznych /©123RF/PICSEL

Nowy Rok to czas, kiedy składamy sobie postanowienia - schudniemy, rzucimy palenie, będziemy oszczędzać, zaczniemy ćwiczyć, uczyć się języka obcego albo więcej podróżować. Jednak, jak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję SW Research dla Tesco Polska, choć 49,7 proc. Polaków decyduje się podjąć noworoczne postanowienie, zaledwie 9 proc. z nich udaje się w nim wytrwać. Co więcej, rezygnujemy z nich dość szybko: po miesiącu (albo jeszcze wcześniej) poddaje się 30,4 proc. osób, które wraz z Nowym Rokiem coś postanawiały; po kilku miesiącach - 10 proc. Wytrwałym przez cały rok jest zaledwie 9,2 proc.

- Postanowienia noworoczne okazują się mitem - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, socjolog i szef analiz SW Research - Zależność między liczbą kolejnych dni, które upływają od początku roku, a odsetkiem osób, które rezygnują ze swoich postanowień, ma charakter logarytmiczny. Oznacza to, że poziom wytrwałości spada najszybciej w pierwszych tygodniach po Nowym Roku. W pierwszym kwartale tempo nieco spada, by utrzymać się na poziomie ok. 10 proc. najwytrwalszej części populacji, która wykazuje się samodyscypliną do końca grudnia - zauważa.



Co ciekawe, ekspert wskazuje, że postawienia noworoczne to nieznacznie częściej domena kobiet oraz osób młodych i w średnim wieku - po 50 roku życia.



- Interesujące, że deklarowanym postanowieniom sprzyja zasobność portfela - ponad połowa osób zarabiających poniżej średniej krajowej nie robi żadnych postanowień, podczas gdy zaledwie 28 proc. osób z dochodem powyżej 5 tys. złotych netto nie zamierza wdrażać żadnych zmian. Paradoksalnie, ci ostatni należą również do grupy, której zapał gaśnie najszybciej - do końca roku zaledwie 5 proc. potrafi wytrwać przy swoich postanowieniach - kwituje Zimolzak.

Twórcy raportu radzą, że lepiej jest planować niż postanawiać, bowiem plany są bardziej sprecyzowane niż ogólne postanowienia. Po drugie, sugerują zastosować metodę małych kroczków, czyli wykonanie zaplanowanych czynności powinno być rozłożone w czasie. Ostatnią, ale równie ważną kwestią jest znalezienia kompana, z którym raźniej będzie przetrwać ewentualny kryzys albo wytrwać w postanowieniu. (PAP Life)