Przytulna sypialnia jesienną porą

Jak urządzić urokliwą i funkcjonalną sypialnię, dzięki której nie dopadną nas jesienne smutki?

Sypialnia to miejsce, w którym domownicy regenerują siły po całym ciężkim dniu, musi więc wywoływać jak najwięcej pozytywnych odczuć. Najważniejszymi elementami tego pomieszczenia są łóżko i szafa - warto zadbać o to, by nie tylko spełniały one swoje role, lecz tworzyły też przytulny klimat. Lato dobiegło końca i z uwagi na zmieniającą się aurę, więcej czasu zaczniemy spędzać w domu. Urządzenie przytulnej sypialni może okazać się zatem lekiem na jesienną chandrę i sprawić, że na nadchodzące tygodnie spojrzymy z optymizmem.

Łóżko - przede wszystkim wygodne

Sercem każdej sypialni jest łóżko. Jego wybór powinien być przemyślany, bo od tego jakie mamy łóżko i jak się wyśpimy, zależy czy do codziennych zadań ruszymy wypoczęci i pełni energii. Podstawa to odpowiedni materac - jego twardość powinna być dobierana adekwatnie do naszej wagi, pozycji ciała podczas snu, jak i indywidualnych preferencji. Ciało nie powinno zapadać się w materac zbyt głęboko, ale powinniśmy czuć się na nim swobodnie. Producenci oferują materace wykonane z różnego rodzaju sprężyn, pianki, lateksu lub ich kombinacji. Dlatego nie warto żałować czasu spędzonego w sklepie na testowanie różnych opcji, by móc wybrać odpowiedni dla siebie rodzaj materaca.

Aby sypialnia stała się przytulnym miejscem odpoczynku, ważny jest panujący w niej klimat i aura. Warto zadbać o to, aby łóżko swoim wyglądem i wielkością wpisywało się w przestrzeń oraz wystrój pomieszczenia. Moda na minimalistyczne wnętrza, szczególnie w sypialni, odchodzi w zapomnienie. Łóżka przybierają obłe kształty, a ich surowe kiedyś formy, ocieplają miękkie obicia i tapicerowane zagłówki.

- Przy zakupie łóżka zwróćmy uwagę na to, by nie było ono wizualnie ciężkie. Dzięki temu nie będzie przytłaczać wnętrza, a zacznie stanowić jego ozdobę. Jeśli sypialnia nie ma dużego metrażu, zdecydujmy się na łóżko z wysuwanymi szufladami bocznymi lub podnoszonym materacem, co pomoże zaoszczędzić wiele przestrzeni i stworzy dodatkowe miejsce do przechowywania przedmiotów codziennego użytku - podkreśla Anna Wróbel, projektantka mebli firmy Komandor.

Szafa - porządek i styl

Na samopoczucie w sypialni pozytywnie wpłynie również utrzymanie porządku. Kluczowa może okazać się decyzja dotycząca zakupu mebli, w tym funkcjonalnej szafy. Dobrym rozwiązaniem jest zamówienie szafy na wymiar, którą można swobodnie wkomponować w przestrzeń, jaką mamy do dyspozycji.

- Pozwala to zaoszczędzić miejsce, które może być wykorzystane na dodatkowy regał, stoliki nocne czy po prostu większe łóżko. Co więcej, środek szafy może zostać przystosowany do potrzeb domowników. To użytkownik decyduje ile półek, drążków, koszy czy wieszaków powinno znaleźć się w jej wnętrzu. Szafa na wymiar to także swoboda w wyborze koloru i materiałów z jakich wykonane będą na przykład fronty, dzięki czemu będziemy mogli idealnie wpasować mebel w przestrzeń sypialni - mówi Anna Wróbel.

Odpowiedni wybór drzwi szafy pozwoli nadać wnętrzu oryginalnego wyglądu, a poza tym ciekawie podkreśli nie tylko klimat, ale i intymność sypialni. Wybierając więc szafę zadbajmy o jej oprawę oraz styl, żeby pomimo swoich gabarytów nie zdominowała wnętrza. Jasne kolory, szkło, dekory imitujące naturalne drewno czy subtelne ażurowe wypełnienia to z pewnością ciekawa opcja na fronty sypialnianej szafy.

Dodatki ocieplą klimat

Estetyka pomieszczenia i komfort zależne są nie tylko od tego, jakie meble do niego wybierzemy, ale też w dużej mierze od dodatków, które wprowadzą nas w relaksacyjny nastrój. Uroku i klimatu dodadzą miękkie narzuty i poduszki, ale też ciepłe koce, które umilą jesienny odpoczynek. W przytulnej sypialni świetnie sprawdzą się lejące zasłony w ciepłym, jasnym kolorze, czy puszysty dywan, na który przyjemnie postawić nogi tuż po przebudzeniu. Również poduszki, koce czy pledy uszyte z wełny, tweedu lub sztucznego futra wprowadzą ciepłą i przyjazną atmosferę, zwłaszcza kiedy za oknem zakróluje prawdziwa jesień. Nie można zapomnieć także o oświetleniu w ciepłej barwie, np. w postaci lampek nocnych, czy delikatnych punktowych źródłach światła ulokowanych w zagłówku łóżka.

W aranżacji wnętrza bardzo ważną rolę odgrywają kolory. W sypialni powinniśmy zdecydować się na spokojne barwy i wyważone zestawienia odcieni. Lepiej unikać wyrazistych, mocnych pastelowych kolorów, które pobudzają. Błękit, mięta, róż czy ciepły beż w łagodnych odcieniach wprowadzą nas w stan relaksu i pomogą uspokoić się oraz wyciszyć po ciężkim dniu.

Kiedy już zaaranżujemy przytulną sypialnię, wybierzemy odpowiednie meble i dodatki, postarajmy się znaleźć czas dla siebie. Nawet najlepiej urządzone wnętrze nie zapewni nam relaksu i wytchnienia, kiedy sami nie znajdziemy na nie czasu i nie zwolnimy tempa. Miła atmosfera, odpowiedni klimat wnętrza to jedynie wstęp do odpoczynku, który oczywiście może mieć swój początek w przytulnej sypialni.