Psycholog: nie róbmy ze skrajności ideałów

Photoshop na cenzurowanym, moda na modelki plus size - czy w świecie owładniętym przez niedoścignione ideały nastał czas na różnorodność? Zdaniem psycholog Bianki-Beaty Kotoro, to jedynie pozory. Jak przekonuje, kobiety i tak będą dążyć do jednego ideału piękna.

Zdjęcie "W świecie najpiękniejsza jest różnorodność, popadanie w skrajności powinno budzić pewien sprzeciw" /East News

"Kobiety zapewne i tak będą dążyć do tego jednego ideału piękna, z przekonaniem, że i tak jakoś go osiągną. Natychmiast w głowie pojawia się taka myśl: no dobrze, zrobili tego photoshopa, ale nie wiadomo w jakiej skali, a skoro to pokazują, to jednak jest to punkt odniesienia. My, jako ludzie, jako istoty stadne, tych punktów odniesienia potrzebujemy" - wskazuje Kotoro.

Terapeutka wskazuje, że może być to jedynie trik marketingowy. "Wiadomo to z psychologii, jako ludzie lubimy otaczać się rzeczami ładnymi. Od razu pojawiają się w naszej głowie skojarzenia: ładne - dobre, ładne - mądre" - dodaje.

Psycholog zwraca również uwagę na pewne skrajności, jakie można obserwować: kult chudości, który zapewne nigdy nie wyjdzie z mody i zderzenie go z promowaniem sylwetek tzw. plus size. Choć, jak wskazuje, w świecie najpiękniejsza jest różnorodność, popadanie w skrajności powinno budzić pewien sprzeciw.

"Jestem wielką zwolenniczką pokazywania kobiet dojrzałych, w różnym wieku. Jestem tym zachwycona i bardzo mnie cieszy taka moda na pokazywanie dojrzałości, piękna w każdym wieku. Co do plus size, tu mam pewne wątpliwości. Tusza to coś, z czym należy uważać. Oczywiście można mieć nieco pełniejsze kształty, uważam, że jest to bardzo apetyczne, kobiece, ale jeśli zakrawa to o otyłość, tu należy mieć już na względzie kwestie zdrowotne" - wyjaśnia Bianca-Beata Kotoro.

"Myślę, że nie warto popadać w skrajności. Nie chodzi o to, aby któraś z kobiet, czy w rozmiarze zero, czy 56, czuła się gorsza, odrzucona, chodzi o to, aby z żadnej z tych skrajności nie robić ideału. W tym wszystkim warto zachować zdrowy rozsądek" - dodaje. (PAP Life)

autorka: Monika Dzwonnik

